Gorzowscy kryminalni zatrzymali 21-latka, który wyrywał starszym osobom saszetki i torebki, Działał z zaskoczenia i był przy tym agresywny. Do części przestępstw używał wcześniej skradzionego roweru – podjeżdżał do pokrzywdzonego i zabierał torbę czy saszetkę.

Seria napaści zaczęła się po 13 września. Tego właśnie dnia mężczyzna sugerując, że chce kupić rower, poprosił sprzedawcę o jazdę próbną, z której już nie wrócił.

Dwa dni później skradzionym rowerem podjechał do kobiety, również rowerzystki. Z koszyka zabrał jej torebkę i uciekł. Kolejnego dnia wyrwał saszetkę z rąk mężczyzny, a także ukradł torebkę kobiecie na rowerze. Do kolejnych dwóch kradzieży, określanych w przepisach jako szczególnie zuchwałe, doszło 17 i 18 września. Najpierw przy markecie podjechał rowerem i wyciągnął z koszyka torbę, a następnego dnia wyrwał mężczyźnie z rąk saszetkę. 20 września sprawca grasował już bez roweru: podbiegł do mężczyzny i wyrwał mu z ręki saszetkę. Poszkodowani tracili dokumenty, karty bankomatowe oraz pieniądze. Na szczęście ta kradzież na piechotę była ostatnim przestępczym występem „cyklisty”. Kryminalni zatrzymali go 22 września, kiedy wychodził ze sklepu przy ul. Mickiewicza.