- Nikt nie patrzy, że żaden z rywali nie chce zagrać z nami otwartego futbolu - mówił trener stilonowców Krzysztof Kaczmarczyk, po ostatnim remisie 1:1 w Żaganiu.

Taki los papierowego faworyta rozgrywek. Nawet, gdy aktualnie zajmuje 12. miejsce, każdy z rywali spręży się na niego podwójnie i przede wszystkim zadba o jak największe zasieki obronne, szukając swoich szans w kontrach.

Kibice Stilonu ciągle mają nadzieję, że zespół, któremu kibicują, regularnie zacznie sobie skutecznie radzić z takimi wyzwaniami. - Uważam, że wykonujemy dobrą pracę i na koniec listopada, gdzie będzie się kończyć runda jesienna, będziemy bardzo blisko ścisłej czołówki - dodał Kaczmarczyk.

Meprozet jest przed nami w tabeli. Wygrał cztery mecze, dwa zremisował i tyle samo przegrał. Uwaga, piłkarze Starego Kurowa to do tej pory królowie wyjazdów. To właśnie na boiskach rywali wygrali wszystkie pojedynki, a jeden zremisowali i przewodzą w tabeli lubuskiej czwartej ligi, biorąc pod uwagę tylko delegacje. Ostatnio Meprozet zwyciężył 2:1 w Kożuchowie, aby w miniony weekend przegrać u siebie z Dębem Przybyszów 0:1.

PROGRAM 10. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Meprozet Stare Kurowo (sobota, 26 września, godz. 16, stadion przy ul. Olimpijskiej), Czarni Browar Witnica - Pogoń Świebodzin, Arka Nowa Sól - Stal Sulęcin, Carina Gubin - Czarni Żagań, Dąb Sława Przybyszów - Lechia II Zielona Góra, Ilanka Rzepin - Polonia Słubice, Odra Nietków - Pogoń Skwierzyna, Piast Iłowa - Spójnia Ośno Lubuskie, Tęcza Krosno Odrzańskie - Korona Kożuchów. Pauzuje ZAP Syrena Zbąszynek.

1. Ilanka Rzepin 9 20 27:12

2. Dąb Sława Przybyszów 8 20 23:10

3. Carina Gubin 8 19 29:8

4. Odra Nietków 9 15 21:17

5. Lechia II Zielona Góra 8 14 19:9

6. Meprozet Stare Kurowo 8 14 13:12

7. Czarni Browar Witnica 9 13 14:14

8. Spójnia Ośno Lubuskie 9 13 13:14

9. Arka Nowa Sól 9 13 15:14

10. Czarni Żagań 8 12 16:10

11. Korona Kożuchów 8 11 14:8

12. STILON PROSUPPORT GORZÓW 8 11 10:7

13. ZAP Syrena Zbąszynek 9 9 9:18

14. Polonia Słubice 9 8 11:17

15. Tęcza Krosno Odrzańskie 8 8 6:20

16. Pogoń Świebodzin 9 7 10:17

17. Piast Iłowa 9 7 13:21

18. Pogoń Skwierzyna 9 5 9:31

19. Stal Sulęcin 8 4 5:18

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.