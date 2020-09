Ostatnio właściwie codziennie gorzowski szpital informuje o kolejnych zakażeniach COVID-19, potwierdzonych u pacjentów z naszego miasta. - W piątek mamy cztery nowe przypadki z Gorzowa. Przygotowaliśmy się na drugą falę. Zakupiliśmy i już są w naszych magazynach dziesiątki tysięcy maseczek, tysiące kompletów ochronnych, hektolitry płynu do dezynfekcji, setki tysięcy jednorazowych ściereczek. Nasz personel medyczny tygodniowo zużywa 15 tysięcy maseczek - poinformował Robert Surowiec, wiceprezes naszego szpitala.

Dziś w woj. lubuskim mamy 15 nowych przypadków, łącznie od początku epidemii - 912. W Gorzowie potwierdzono do tej pory 93 przypadki, a w powiecie gorzowskim - 78.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 768 osób, 18 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 1879, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 18. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 873.

W związku z koronawirusem w szpitalach w Polsce jest zajętych 1995 łóżek i 96 respiratorów. Ponad 137 tys. osób jest poddanych kwarantannie – wynika z oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia według stanu na poranek 25 września. Do tej pory wyzdrowiało 66 740 osób.

Zakażeni na terenie województwa lubuskiego od początku epidemii: