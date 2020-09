Policjanci o takich awanturach, w którym sięga się po nóż, mówią „domówki”. Do takiej doszło w styczniu tego roku. Finał miał miejsce w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, w którym 52-letnia kobieta usłyszała wyrok.

Feralnego dnia mężczyzna przyprowadził do domu siostrę i jej męża, co nie spodobało się jego konkubinie. Na widok krewnych konkubenta wszczęła awanturę.

Była pijana. – Pokrzywdzony mężczyzna usiadł na fotelu w pokoju. Kobieta ciągle powtarzała, że nie chce widzieć go w domu. Wyzywała go słowami wulgarnymi, przemieszczając się po pokoju. Nagle spod sterty rzeczy leżących na podłodze wyjęła nóż kuchenny. Obróciła się w stronę konkubenta, a następnie jednym ciosem ugodziła go w plecy na wysokości łopatki. Pokrzywdzony osunął się na fotel. Siostra pokrzywdzonego niezwłocznie zaczęła udzielać mu pomocy, natomiast jej mąż wyrwał oskarżonej nóż z ręki – relacjonują zielonogórscy prokuratorzy.