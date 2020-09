„Kantor wymiany twórczej” to cykl rezydencji artystycznych, polegający na angażowaniu artystów spoza Gorzowa do twórczych działań, także w kooperacji z lokalnymi muzykami oraz twórcami wizualnymi. Do kolejnej edycji Sejf zaprosił duet Siksa oraz The Human Elephant (Janusz Donatowicz).

Duet Siksa, czyli wokalistka Alex Freiheit i basista Piotr „Buri” Buratyński, narodził się w Toruniu, choć obecnie muzycy jako swoje miejsce zamieszkania podają Gniezno. Zespół wykonuje hałaśliwego punka na głos i bas – z mocno zaangażowanym i poetyckim przesłaniem. Artyści mają na koncie kilka bardzo dobrze ocenionych wydawnictw, występy na ważnych festiwalach i współpracę z Teatrem Polskim w Poznaniu przy „Kordianie” w reżyserii Kuby Skrzywanka.