Tauron 1. Liga to zupełnie inny siatkarski świat. Stąd już blisko do ekstraklasy, ligi mistrzów świata. Wiele fajnych drużyn, wyrównany wysoki poziom, transmisje telewizyjne. - Będąc tu na chwilę poprzednio wiedzieliśmy, że podołamy organizacyjnie, bo Sulęcin stał się ciekawym miejscem dla siatkówki - mówił przed inauguracją Łukasz Chajec, prezes Olimpii. Jeszcze w poprzednim sezonie także trener. W tej roli po awansie „zluzlował” go Tomasz Kowalski. - Cały czas wyciągaliśmy wnioski i pracowaliśmy nad stroną sportową, aby wrócić na pierwszoligowy poziom jako znacznie mocniejsza drużyna. Potrafiąca powalczyć z każdym i dająca naszym licznym kibicom dużo satysfakcji.

Oby cały sezon był taki, jak pierwszy mecz. Może tylko nie jak set otwarcia, pełen własnych błędów, z wysokim prowadzeniem Zaksy. - Stres nas trochę zjadł, ale ważne, że szybko się pozbieraliśmy i im dalej, tym nasza gra wyglądała coraz lepiej - powiedział Tomasz Kowalski, trener Olimpii. Jeszcze chwilę - 3:1 - w drugiej partii wygrywali goście, ale dalej oglądaliśmy walkę punkt za punkt. Od stanu 13:13 swoją przewagę zaczęli budować siatkarze Sulęcina. Punkt z zagrywki środkowego Dawida Siwczyka, błąd bo stronie rywali i odskakujemy na dwa, a za chwilę na trzy punkty. Ostatecznie wygrywamy 25:22. - Uważam, że trzeci set był dziś kluczowy - dodał trener Kowalski. - Pomogła nam bardziej taktyczna zagrywka, ale i było widać, że z każdym punktem nasz zespół nabierał na boisku większej pewności siebie. W ostatniej partii, którą otworzyliśmy 4:0, a za chwilę prowadziliśmy 8:4, już na niewiele pozwoliliśmy gościom. Jestem bardzo szczęśliwy, że właśnie tak to wszystko się zaczęło. MVP meczu został atakujący Olimpii Grzegorz Turek. Już w najbliższą sobotę, 26 września sulęcinianie zagrają w 2. kolejce w Krakowie. AZS AGH (ósmy zespół poprzednich rozgrywek pierwszej ligi) na początek tego sezonu przegrał 1:3 z Gwardią we Wrocławiu. OLIMPIA SULĘCIN - ZAKSA STRZELCE OPOLSKIE 3:1 SETY: 18:25, 25:22, 25:18, 25:20. OLIMPIA: Turek, Naliwajko, Zimoń, Maluchnik, Kordysz, Siwczyk, Sas (libero) oraz Wójcik. WYNIKI Z 1. KOLEJKI TAURON 1. LIGI: OLIMPIA SULĘCIN - Zaksa Strzelce Opolskie 3:1, LUK Politechnika Lublin - Mickiewicz Kluczbork 3:0, MCKiS Jaworzno - Avia Świdnik 0:3, Krispol Września - BAS Białystok 3:2, Lechia Tomaszów Maz. - Norwid Częstochowa 2:3, Gwardia Wrocław - AZS AGH Kraków 3:1.