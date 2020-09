Zespół z Poznania zawsze przed rozgrywkami w wirtualnej tabeli umieszczamy sobie w czołówce, dlatego ten początek w swojej hali dla Stali Gorzów był bardzo ważny. Tym bardziej że u naszych pierwszoligowców doszło do bardzo ważnej zmiany. Doświadczonego trenera Dariusza Molskiego zastąpił debiutant, dotychczas zawodnik - Oskar Serpina. Od razu trafił na sezon z niezwykle istotnym wyzwaniem, bo na zapleczu męskiej ekstraklasy mamy od sezonu 2021/22 reorganizację. Po trzy najlepsze ekipy z obecnych czterech grup pierwszej ligi utworzą znacznie mocniejszą sportowo i atrakcyjną dla kibiców Ligę Centralną.

Pierwszy krok został zrobiony w naprawdę dobrym stylu. Gorzowianie zwyciężyli 33:27, do przerwy prowadziliśmy 17:15.

- Dziękuję drużynie za walkę i charakter. Pokazaliśmy nasze najlepsze strony, a do tego zagraliśmy ambitnie, z sercem. To musi być w sporcie zawsze na pierwszym miejscu - powiedział Serpina, który na inaugurację spędził też sporo minut na boisku. - Znakomitą formę zaprezentowali gorzowscy obaj skrzydłowi. Końcowy wynik to jednak porządna praca całego zespołu. Dzięki temu mój debiut w roli trenera w meczu ligowym seniorów jest tak okazały.

Czy był niepokój, w jaki sposób ten nowy rozdział w sportowym życiu zostanie otwarty? - Przyznaję, że te ostatnie dni do meczu były bardzo nerwowe - mówił Serpina. - Tyle rzeczy organizacyjnie do ogarnięcia, także związanych z obostrzeniami z powodu koronawirusa, że właściwie nie przysiadłem i nie zastanawiałem się, jak ten mecz otwarcia, ważny dla mnie, bo pierwszy w karierze w nowej roli, będzie wyglądał. Ostatnią noc przespałem bardzo dobrze, bo po prostu byłem zmęczony, a więc to tempo, natłok spraw przed inauguracją może i wyszło mi na dobre. Normalnie zasypiam z zatyczkami do uszu, a tu ich nie potrzebowałem.

W pierwszym meczu cieszyło nie tylko zwycięstwo, ale i poziom spotkania. Z pewnością atrakcyjne widowisko dla widzów, których niestety w hali przy Szarych Szeregów nie było za wielu.

- Mecz na pewno mógł się podobać, zwłaszcza w drugiej połowie - stwierdził grający szkoleniowiec Stali. - Pierwsza część to takie typowe szachy, ale tak to jest, gdy spotykają się dwie drużyny na podobnym, wysokim poziomie. Grunwald postawił trudne warunki, nie zakładaliśmy jednak, że będzie inaczej. Cieszę się, że wyszliśmy z tego obronną ręką, przede wszystkim po przerwie znakomicie jako zespół stanęliśmy w obronie. Goście z Poznania preferowali wysoką defensywę, byliśmy na to przygotowani. Stąd też dobór graczy. Skuteczniejsi byli ci bardziej skoordynowani ruchowo, szybsi, a nie rzucający z daleka.

Grunwald tą wysoką obroną 3-2-1 jakby trochę nam pomagał, bo okazje dla skrzydłowych na kolejne trafienia tworzyliśmy w tym pojedynku naprawdę doskonale.

- Na płaską obronę 6-0 też jesteśmy przygotowani. Tak był budowany ten skład, aby być gotowym na walkę z różnymi wymaganiami. To było nam niezbędne do realizacji celu, jakim jest awans do Ligi Centralnej, gdzie jako Stal Gorzów koniecznie chcemy się znaleźć. Potrzebujemy trochę sportowego szczęścia no i zdrowia, bo na boisku i na treningach na pewno każdy z nas da 100 procent siebie - zakończył Serpina.

Teraz przed gorzowskim zespołem pierwszy w tym sezonie pojedynek na wyjeździe, w najbliższy weekend z Olimpią w Grodkowie. W przedostatnim meczu poprzednich rozgrywek (Stal zajęła w nich ostatecznie drugie miejsce), przedwcześnie przerwanych przez epidemię koronawirusa, przegraliśmy tam 24:27.

NAJBLIŻSZE MECZE LIGOWE GORZOWSKICH PIŁKARZY RĘCZNYCH: