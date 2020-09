Napastnik, szybko zatrzymany przez policjantów, odpowie za usiłowanie zabójstwa. Może mu grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu sąd aresztował 52-latka na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło we wtorek (15 września) wieczorem przy jednym z lokali w Skwierzynie. Dyżurny międzyrzeckiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o rannym mężczyźnie. Policjanci oraz ratownicy na miejscu udzielili pomocy 59-latkowi, który z raną w klatce piersiowej został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Gorzowie Wlkp.