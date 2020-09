Gang zajmujący się nielegalną produkcją papierosów i handlem nimi działał na terenie Wielkopolski i Lubuskiego. W jednej z miejscowości woj. lubuskiego powstała fabryka i magazyn. Załoga była na miejscu, mieszkała tuż pod zakładem.

Gdy uzbrojeni policjanci CBŚP weszli na teren fabryki, produkcja szła pełną parą. Podczas akcji policjanci zatrzymali 16 osób, w tym 12 obywateli Ukrainy. - Zabezpieczyli prawie 5,8 mln szt. papierosów, blisko 1,7 tony krajanki tytoniowej oraz kilkadziesiąt palet z półproduktami. Do tego przejęli maszyny służące do produkcji papierosów - informuje CBŚP. - Przejęto także milion złotych w gotówce, trzy samochody, w tym dostawczy służący do przewozu papierosów poza granice Polski.