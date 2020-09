Rekord kraju Genowefy Nowaczyk-Błaszak - 53,34 s - z 1974 r., przetrwał aż 46 lat. Do ery bardzo utalentowanej 17-latki z AZS AWF Kornelii Lesiewicz. W sierpniu, podczas 2. Memoriału Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy, gorzowianka uzyskała czas 52,86 s.

Okazuje się, że to nie był szczyt formy. Ten przyszedł na mistrzostwa Polski U18 w Radomiu. Popatrzmy na poniższe rezultaty finału na 400 metrów. Wszystkie zawodniczki aż do szóstego miejsca biły w tym biegu rekordy życiowe, a Lesiewicz miała nad nimi prawie trzy sekundy przewagi! Rewelacyjny start.

Jak widzimy, rezultat naszej lekkoatletki znalazł się wśród najlepszych wyników na świecie juniorek młodszych w 2020 r.

W Polsce, jeszcze chwilę temu rekordowy czas Nowaczyk-Błaszak, dziś jest dopiero piątym wynikiem. Wyżej są tylko bardzo szybkie biegi Kornelii Lesiewicz.

- To była ostatnia okazja w tym roku, aby dokręcić swój własny rekord Polski i to się udało - mówiła szczęśliwa Lesiewicz. - Obroniłam złoty medal sprzed roku, a do tego jeszcze bardziej uwierzyłam w swoje możliwości. Dziękuję trenerowi, który w czasie przygotowań do tego niezapomnianego sezonu poświęcił mi mnóstwo czasu.

- Ogromne podziękowania dla pani trenerki Izabeli Zaleskiej-Posmyk za fantastyczne przygotowanie dziewczyn - dodał trener Sebastian Papuga. - Gratulacje i brawa za ciężką pracę i wytrwałość dla naszych wspaniałych zawodniczek. Razem z panią trener jesteśmy z was dumni.

Drugie złoto dla AZS AWF dorzuciła w chodzie na 5 km 16-letnia Magdalena Żelazna. Wynikiem 24.41,82 pobiła swój rekord życiowy.

Lesiewicz miała też udział w srebrnym medalu w sztafecie 4x100 m, gdzie biegły też Anna Bartczak, Aleksandra Wołczak i Sandra Jarczak.

Drugie miejsce w rzucie młotem wywalczyła Weronika Kaniowska (rocznik 2004). Wynik 59,30 m to też jej rekord życiowy.

AZS AWF Gorzów w klasyfikacji medalowej zajął trzecie miejsce, a woj. lubuskie pierwszą pozycję.

Dla Gorzowa ostatni, brązowy krążek, w finale 400 m przez płotki zdobyła Julia Świrbutowicz z ALKS AJP.