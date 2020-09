Stilonowcy wrócili do ligowej rywalizacji po pauzie w 8. serii ze względu na nieparzystą ilość drużyn w lubuskich rozgrywkach. W minionym tygodniu w ramach wojewódzkiego Pucharu Polski pokonali po dogrywce Spójnię Ośno Lubuskie 3:2.

W lidze niestety ciągle naszych piłkarzy nie stać na dłuższą serię zwycięstw, stąd cały czas odległe miejsce w tabeli. Pierwszego gola w Żaganiu zdobył Stilon, a jego autorem był Myrosław Taranenko. Gospodarze jeszcze przed przerwą wyrównali.

- Uważam, że punkt na wyjeździe zawsze trzeba szanować - powiedział trener Krzysztof Kaczmarczyk. Można i tak. W ten sposób trudno jednak ruszyć w skuteczny pościg za czołówką.

W kolejny weekend niebiesko-biali podejmą Meprozet Stare Kurowo.

CZARNI ŻAGAŃ - STILON PROSUPPORT GORZÓW 1:1 (1:1)

BRAMKI: Glanc (42.) - Taranenko (22.).

STILON: Łodej - Majerczyk, Nachurny, Ograbek - Kaniewski, Maliszewski, Wiśniewski, Łaźniowski - Surmaj, Taranenko, Kurlapski.

WYNIKI Z 9. KOLEJKI:

Czarni Żagań - STILON PROSUPPORT GORZÓW 1:1, Polonia Słubice - Czarni Browar Witnica 1:1, Lechia II Zielona Góra - Korona Kożuchów 3:1, Meprozet Stare Kurowo - Dąb Sława Przybyszów 0:1, Piast Iłowa - Tęcza Krosno Odrzańskie 1:1, Pogoń Skwierzyna - Arka Nowa Sól 1:1, Pogoń Świebodzin - Odra Nietków 2:2, Spójnia Ośno Lubuskie - Ilanka Rzepin 2:1, Stal Sulęcin - ZAP Syrena Zbąszynek 0:1. Pauzowała Carina Gubin.

1. Ilanka Rzepin 9 20 27:12

2. Dąb Sława Przybyszów 8 20 23:10

3. Carina Gubin 8 19 29:8

4. Odra Nietków 9 15 21:17

5. Lechia II Zielona Góra 8 14 19:9

6. Meprozet Stare Kurowo 8 14 13:12

7. Czarni Browar Witnica 9 13 14:14

8. Spójnia Ośno Lubuskie 9 13 13:14

9. Arka Nowa Sól 9 13 15:14

10. Czarni Żagań 8 12 16:10

11. Korona Kożuchów 8 11 14:8

12. STILON PROSUPPORT GORZÓW 8 11 10:7

13. ZAP Syrena Zbąszynek 9 9 9:18

14. Polonia Słubice 9 8 11:17

15. Tęcza Krosno Odrzańskie 8 8 6:20

16. Pogoń Świebodzin 9 7 10:17

17. Piast Iłowa 9 7 13:21

18. Pogoń Skwierzyna 9 5 9:31

19. Stal Sulęcin 8 4 5:18

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.