Ten jasny cel to awans do Ligi Centralnej, gdzie w sezonie 2021/21 znajdą się tylko czołowe drużyny z czterech grup pierwszej ligi.

Stalowcy pozwolili dzisiaj jednej z solidniejszych ekip grupy B, tylko na chwilę wyjść na prowadzenie, w 45. i 46. minucie. To wtedy Grunwald wykorzystał mały kryzys gospodarzy i wygrywał 21:20 oraz 22:21.

Od tego momentu nasi piłkarze ręczni wyprowadzili decydujące ciosy, kolejny fragment to pięć bramek Stali z rzędu. Następne dwie dołożył Aleksander Kryszeń, łącznie zebrał ich aż 14. Pod koniec spotkania, gdy wszystko było już jasne, bardzo gratulowali mu wszyscy koledzy w żółto-niebieskich barwach i kibice, których niestety dziś w hali przy Szarych Szeregów było niewielu. A szkoda, bo pojedynek był niczego sobie.

Sobota, 19 września 2020 r. Pierwsza liga piłkarzy ręcznych: TL Ubezpieczenia Stal Gorzów - Grunwald Poznań 33:27 (17:15) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

- To robota drużyny, naprawdę dobra robota - powiedział prawoskrzydłowy z gorzowskiej ekipy. - Pierwszy mecz, początek sezonu. Jeszcze do końca nie wiadomo, jaki jest układ sił. Dlatego w pierwszej części też się z Grunwaldem trochę badaliśmy. Druga połowa w dużej części już była dla nas naprawdę udana, ale to był dopiero pierwszy krok. Przed nami w tym sezonie jeszcze 19. Liczę, że zrobimy je podobnie skutecznie. 14 goli w meczu? Kiedyś rzuciłem już 17, ale to też fajny wynik. Przede wszystkim liczy się jednak drużyna i jej wyniki.

Dziś udany debiut w roli grającego trenera Stali zaliczył 31-letni Oskar Serpina. Nasza ekipa pokazała, że nadal ma niezwykle silną bramkę i w ofensywie pierwszą linię, a w drugiej linii profesora Bartosza Starzyńskiego. Także naprawdę solidną obronę, od której wszystko, co dobre się zaczyna. Zobaczymy, czy te atuty potwierdzimy również w następnych konfrontacjach.

Za tydzień gramy z Olimpią w Grodkowie, która jeszcze w tym sezonie się nie pokazała, bo mecz tego zespołu ze Śląskiem we Wrocławiu został przełożony na 7 października.

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW - GRUNWALD POZNAŃ 33:27 (17:15)

STAL: Marciniak, Nowicki - Kryszeń 14, Kłak 6, Stupiński 4, Starzyński 4, Serpina 2, Pietrzkiewicz 2, Bronowski 1, Gintowt, Pedryc, Bystrow, Gałat, Malarek.

WYNIKI Z 1. KOLEJKI:

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW - Grunwald Poznań 33:27, Bór Oborniki Śląskie - UKS Kąty Wrocławskie 27:27, w rzutach karnych 1:3, Siódemka Miedź Legnica - Ostrovia Ostrów Wlkp. 28:24, Szczypiorniak Gorzyce Wielkie - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 37:32.