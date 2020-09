Jezioro Jańsko leży w miejscowości Strużka w gminie Bobrowice, w połowie drogi między Lubskiem a Krosnem Odrzańskim.

Na stronie internetowej Bobrowic jezioro jest wymienione jako jedno z czterech na terenie gminy. Pracownicy urzędu piszą o kontakcie z dziką przyrodą, którego turyści doświadczą nad akwenem. Jańsko polecane jest także w popularnym portalu dla wędkarzy. W internecie łatwo znaleźć informację, że jezioro liczy 180 ha.

Rzeczywistość jest inna.

Jeszcze kilkanaście lat temu działał nad wodą ośrodek wypoczynkowy. Dziś nie ma już turystów ani wędkarzy. Jezioro wysycha na naszych oczach. Coraz bardziej przypomina wielką kałużę. Niedługo może nie zostać po nim śladu.

– Ze 180 ha dziś zostało może 60. Dwie trzecie wody wyparowało – mówi jeden z zielonogórskich biologów (prosi o anonimowość). Pokazuje zdjęcia, których autorem jest biolog Andrzej Wąsicki. Widać na nich pomost, który kiedyś był zanurzony w wodzie. Dziś stoi w zaschniętym mule. Obraz mógłby służyć za ilustrację pory suchej w Afryce.

Ryby się duszą

Biolog nad jeziorem Jańsko widział niedawno bielika, herbowego ptaka Polski, który wyłowił z wody rybę. Podejrzewa jednak, że ryb zostało już tam niewiele. – A wkrótce nie przetrwają żadne. Uduszą się z braku tlenu. Woda szybko się nagrzewa, bo jest jej mało. W upalne dni temperatura wody może dochodzić nawet do 30 stopni Celsjusza. Zaczyna się robić jak zupa. Brakuje tlenu, a bez niego ryby się uduszą – mówi.

Zielonogórski przyrodnik nie ma wątpliwości, że wysychanie Jańska to efekt globalnego ocieplenia. – Każde jezioro ma swój czas. Czasem są to setki, a czasem tysiące lat. Jest to nieunikniony proces, bo na dnie jeziora wciąż osiadają np. martwe organizmy, powiększając warstwę mułu. Tyle że tutaj mówimy o procesie, który postępuje nienaturalnie szybko.

Kilkanaście lat temu za przykład jeziora, które wysycha, najczęściej podawano Jezioro Aralskie w Kazachstanie. O inne przykłady było trudno. – Jezioro Aralskie traktowaliśmy jako ciekawostkę, to było gdzieś daleko. Dzisiaj wysychają jeziora położone blisko nas, zaledwie 40 km od Zielonej Góry. To pokazuje, jak susza i globalne ocieplenie wkraczają do naszego życia. Każdy może tam pojechać i na własne oczy zobaczyć, jak wyglądają skutki zmian klimatu – mówi rozmówca „Wyborczej”.

Była woda, jest muł

Jezioro Jańsko jest płytkie, ma płaskie dno. Nie ma też zasilania zewnętrznego w wodę, czyli strumieni i innych cieków. Takie jeziora są najbardziej narażone na wysychanie.

Z opisów, które pochodzą z lat 60. XX w., wynika, że jezioro miało wtedy maksymalnie 1,8 m głębokości. Kilkanaście lat temu, gdy pomiary robili biolodzy, poziom wody w najgłębszym miejscu sięgał 1,5 m. W ostatnim czasie wysychanie ostro przyspieszyło.

– Tego lata nie było tak upalnie jak w zeszłym roku, mimo to woda wysychała bardzo szybko. A im jest jej mniej, tym bardziej proces przyspiesza. Taka woda szybciej paruje – tłumaczy biolog.

Obecnie nie wiadomo dokładnie, jaką głębokość ma jezioro Jańsko. Bardzo trudno to zmierzyć. – Wody jest tak mało, że nie da się wypłynąć łódką. Już w ubiegłym roku się nie dało. Trzeba byłoby ją przez wiele metrów ciągnąć w mule – mówi przyrodnik. – Oceniam jednak, że obecnie poziom wody może wynosić w najgłębszym miejscu zaledwie 50–60 cm – tłumaczy.

– Pamiętajmy, że obniżenie się poziomu wody o pół metra oznacza cofnięcie się tafli wody o kilkadziesiąt metrów – dodaje.

Lubuskie wysychanie

W województwie lubuskim jest kilka jezior, które są szczególnie narażone na wysychanie. Na ich przykładzie widać, jak postępują zmiany klimatu. Niedawno w zielonogórskiej „Wyborczej” pisaliśmy o Jeziorze Głębokim, jednym z najbardziej znanych i popularnych wśród turystów jezior na pograniczu lubusko-wielkopolskim. Tam, gdzie jeszcze w ubiegłym roku uczyły się pływać dzieci, w te wakacje był już sam muł.

Rozmówca tłumaczy, że płytkich, płaskich jezior w województwie lubuskim nie ma zbyt wiele, ale należą do nich chociażby jeziora Brodzkie czy Bytnickie.

Coraz większa susza powoduje, że wysychają cieki wodne, strumienie, płytkie jeziora i stawy. A Lubuskie jest najsuchszym województwem w Polsce. – Pięć lat temu wysychał jeden ciek wodny rocznie, dziś takich cieków mamy siedem – opowiada biolog.

– Jeszcze kilkanaście lat temu struktura opadów deszczu wyglądała w ten sposób, że 60 proc. opadów mieliśmy w chłodniejszym okresie, czyli jesienią, zimą i wczesną wiosną. Latem tych opadów mieliśmy 40 proc. Dziś proporcje się odwróciły. Deszcze z chłodniejszych okresów zostawały w jeziorze. W lecie woda szybko wyparowuje, a w efekcie jezioro wysycha – mówi.

Poseł się przygląda

Łukasz Dudzic, radny w gminie Bobrowice i działacz Partii Zieloni, zastanawia się, czy wysychanie jeziora nie ma też związku z tym, że w pobliżu znajdują się plantacje, które korzystają z wody.

W sprawie interweniował Tomasz Aniśko, lubuski poseł Koalicji Obywatelskiej z Partii Zieloni. W połowie sierpnia wysłał do starosty krośnieńskiego wniosek o udostępnienie wszystkich aktualnych umów wodnoprawnych dotyczących poboru wody w celu nawadniania upraw na terenie powiatu.

Starosta przekazał wniosek Aniśki do państwowej spółki Wody Polskie.

– W przypadku jeziora Jańsko tego procesu prawdopodobnie nie da się już odwrócić. Musiałby się zmienić cały cykl opadów deszczu. Jesteśmy świadkami jego końcówki, wyraźnie widać, że jezioro umiera. Ta sytuacja może nam jednak parę rzeczy uświadomić – mówi zielonogórski biolog.