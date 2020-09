Obiekty skarbówki powstaną na Zawarciu przy ul. Wał Okrężny. W budynku o powierzchni ok. 8,5 tys. m kw. będą się mieścić siedziby Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Ma to być miejsce pracy dla ok. 350 pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej.

- Cieszę się, że minister finansów wyraził zgodę na tę inwestycję. To kolejna inwestycja centralna w Gorzowie. Budowa nowych obiektów dla Krajowej Administracji Skarbowej z pewnością przełoży się na poprawę jakości obsługi naszych klientów, którzy będą przyjmowani w lepszych warunkach niż do tej pory, w szczególności osoby niepełnosprawne, dla których dotychczasowe budynki nie były dostosowane. Dodatkowo zyskają też pracownicy i funkcjonariusze KAS, którym zapewnimy lepsze warunki pracy” - mówi Adam Andrzejewski, dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze