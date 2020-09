- Nasza współpraca z towarzystwem „Gest” trwa już od pięciu lat i przeszkoliliśmy w języku migowym na różnych poziomach kilkadziesiąt osób. Intensywny kurs dydaktyki PJM przeszło też 30 nauczycieli – mówi dr Anna Czekirda, rektor WSB.

Kolejnym wspólnym działaniem jest uruchomienie pierwszych w kierunku studiów podyplomowych dla lektorów polskiego języka migowego. Pomysłodawcami i wykładowcami tego kierunku są Olgierd Kosiba, prezes Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego „Gest”, twórca największej w Europie platformy edukacyjnej do nauki języka migowego oraz Aleksandra Włodarczak, tłumaczka i wykładowczyni PJM, sekretarz towarzystwa „Gest”.

Olgierd Kosiba przypomina, że we wrześniu wchodzą w życie kolejne przepisy ustawy o dostępności. - A ta ustawa mówi, że głusi mają prawo języka migowego w instytucjach publicznych. Jeżeli takiego dostępu nie ma, mają prawo złożyć skargę. Wcześniej była wprawdzie ustawa o języku migowym, która nakładała na instytucje publiczne obowiązek przygotowania do komunikacji z głuchymi. Jednak nie wyciągała konsekwencji, jeśli ktoś tego nie przestrzegał. Sytuacja się zmieniła i teraz Urząd Skarbowy nakłada mandaty na wszelkie instytucje, które nie przestrzegają ustawy o dostępności – mówi Olgierd Kosiba.

Podkreśla jednak, że chodzi przede wszystkim o poprawę komunikacji z osobami głuchymi i podniesienie świadomości, jakie te osoby napotykają bariery i problemy.

- Język polski, dla osób urodzonych w Polsce, ale głuchych jest językiem obcym. Jeśli osoba głucha idzie do urzędu i dostanie coś do przeczytania, niekoniecznie będzie potrafiła to przeczytać – mówi dr Czekirda. Zrozumienie tego fenomenu dwujęzyczności, ale też poznanie całej kultury głuchych, prawnych aspektów ich funkcjonowania w Polsce itp. to będzie właśnie jeden z modułów nowych studiów podyplomowych na WSB. Oprócz tego oczywiście sprawy związane z dydaktyką i metodyką nauczania PJM, metodyką nauczania języka polskiego jako obcego dla osób głuchych, podstawy pedagogiki. A także cała strona językoznawcza.

- Polski język migowy powstał w XIX w. jest badany dopiero od ok. 25 lat i trudno oczekiwać, że jest dogłębnie zbadany i opisany. Dużo jednak wiemy i tą wiedzą się dzielimy – mówi Olgierd Kosiba.

Studia podyplomowe mają przygotowywać do prowadzenia zajęć z języka migowego, ale też będą poszerzać kompetencje surdopedagogów, pedagogów specjalnych, nauczycieli. Myślę, że wyjątkowo nowatorskie i bardzo potrzebna inicjatywa – ocenia Olgierd Kosiba.

Tym bardziej, że język migowy to nie tylko narzędzie komunikacji osób głuchych.

- Niewielu wie, że takim językiem z powodzeniem mogą operować np. osoby z autyzmem. Dzieci autystyczne o wiele chętniej komunikują się językiem migowym niż słownie. Mają problem z komunikowaniem się z innymi, a gesty wydają się więc im bardziej naturalne niż słowa – zaznacza dr Anna Czekirda. . - To samo dotyczy osób z zespołem Downa, ale też introwertyków, którzy dzięki językowi migowemu się otwierają. Zastosowanie języka migowego jest więc dość szerokie i z pewnością potrzebni będą wykształceni fachowcy w tej dziedzinie. Tym bardziej, że zgodnie ze wspomnianą ustawą, w każdej instytucji publicznej powinien funkcjonować już od końca września koordynator ds dostępności. - Tymczasem w Gorzowie, z tego co wiem, jest na razie tylko jedna taka osoba przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim – mówi dr Czekirda.

Studia podyplomowe nie są kursem PJM, jest wymagany poziom B1 i kandydaci przejdą egzamin poziomujący. Wymagany jest też dyplom studiów na poziomie licencjackim, inżynierskim lub magisterskim. Studia trwają trzy semestry i rozpoczynają się w listopadzie, rekrutacja do końca października.