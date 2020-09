W awizowanym zestawieniu jest pod dwójką Krzysztof Kasprzak, ale wiadomo, że znów zastąpi go „gość”, Australijczyk Jack Holder. Bartosz Zmarzlik, trzeci żużlowiec PGE Ekstraligi pod względem średniej, znów z czwórką, zacznie ściganie od 4. wyścigu.

Poniżej czołówka najlepszych średnich w ekstraklasie i najlepsi stalowcy:

Jeszcze na cztery wyścigi przed końcem przegrywaliśmy ze Spartą różnicą 10 pkt. Stalowcy cały czas jednak nie odpuszczali, a finisz mieli po prostu piorunujący. Przed 15. biegiem był już remis. Ostatni start to majstersztyk gorzowskich żużlowców. Zmarzlik w pierwszym wirażu wywiózł dotąd niełapalnego wrocławianina Macieja Janowskiego i skorzystał z tego J. Holder. 5:1 nie utrzymaliśmy, ale 4:2 też wystarczyło, abyśmy byli w sportowym niebie. Jeśli ta historia powtórzy się w najbliższą niedzielę, bylibyśmy bardzo szczęśliwi. Również minimalna porażka Stali na pewno nie przekreśli szans naszych żużlowców na finał.

- Stal w ostatnich tygodniach pokazała swoją siłę, moc. Jeżdżą dobrze, skutecznie. Ale to, co było przed play-off, nie ma już znaczenia, liczy się tylko przyszłość. Wiem jedno - my musimy pojechać dwa dobre mecze, zaprezentować sto procent swoich możliwości, a może nawet jeszcze więcej. I zobaczymy, dokąd to nas zaprowadzi - powiedział trener Sparty Dariusz Śledź. - Myślę, że dojdzie do dwóch wyjątkowo wyrównanych pojedynków na torze. A kwestia awansu do finału rozstrzygnie się dosłownie w ostatnich biegach.

Gospodarze awizowali skład podobny do tego, który walczył w ostatniej kolejce w Rybniku, a więc bez Maksyma Drabika.

REKLAMA

Trener wrocławian przed kamerami telewizji Canal+ powiedział, że „Drabik jest chory i dlatego nie pojedzie w meczu”.

Kilkanaście godzin później „Przegląd Sportowy” napisał, że „Drabik jest mocno zdołowany swoją tegoroczną wyjazdową formą”. Dziennik dodał również, że objawy kryzysu żużlowca można było zauważyć wcześniej: „Nie dokończył już poprzedniego meczu Betard Sparty w Grudziądzu. Po dwóch biegach wykrzyczał sztabowi szkoleniowemu, że ma dość żużla i zamknął się w busie” - napisał „PS”.

Przyczyną stresu i kryzysu żużlowca Sparty może być także fakt, iż Drabikowi grozi dyskwalifikacja za złamanie procedury antydopingowej. Rok temu przed finałowym meczem z Unią Leszno zawodnik przyjął tzw. wlewkę witaminową w ilości znacznie przekraczającej przepisy.

Od wielu miesięcy problemem zajmuje się Polska Agencja Antydopingowa, a ostatnio sprawa trafiła do Trybunału Arbitrażowego przy PKOL. 7 października Trybunał odniesie się do argumentów przedstawionych przez adwokata reprezentującego zawodnika. Drabikowi grozi nawet dwuletnia dyskwalifikacja.

REKLAMA

Trener żużlowców Sparty: Nie pamiętam tak pasjonującego sezonu. Wierzę, że to my powalczymy o złoto

BETARD SPARTA WROCŁAW - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Niedziela, 20 września, godz. 19.15. Stadion Olimpijski we Wrocławiu. Transmisja w nSport+.

STAL: 1. Szymon Woźniak, 2. Jack Holder, 3. Anders Thomsen, 4. Bartosz Zmarzlik, 5. Niels Kristian Iversen, 6. Rafał Karczmarz, 7. Wiktor Jasiński.

SPARTA: 9. Maciej Janowski, 10. Przemysław Liszka, 11. Chris Holder, 12. Max Fricke, 13. Tai Woffinden, 14. Michał Curzytek, 15. Gleb Czugunow.

PARY PÓŁFINAŁÓW PLAY-OFF:

niedziela, 20 września

godz. 16.30, Eleven Sports RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 27 września

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

Fogo Unia Leszno - RM Solar Falubaz Zielona Góra

MECZE O 1. MIEJSCE I 3. MIEJSCE:

4 i 11 października