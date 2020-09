Robot Da Vinci to z pewnością krok milowy w rozwoju Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie. Obecnie w Unii Europejskiej działa 900 takich robotów da Vinci, w Polsce jedynie 11, z czego 5 w Warszawie, a w Lubuskiem będzie to pierwszy robot. W USA operacje przeprowadza się przy użyciu 4 tys. takich urządzeń.

Robotyka chirurgiczna to przyszłość, choć jest to sprawa kosztowana. Całkowity koszt robota i utworzenia pracowni będzie wynosił ok. 12 mln złotych. Zakup będzie możliwy dzięki wsparciu marszałek Elżbiety Anny Polak i Zarządu Województwa Lubuskiego, który przeznaczy na inwestycję 10 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.