W tej chwili męska pierwsza liga piłkarzy ręcznych jest wyjątkowo liczna, bo w czterech grupach zagrają 44 drużyny. Okazuje się, że za rok to się nie zmieni, bo od sezonu 2021/22 pierwszą ligą będzie nazywany trzeci szczebel rozgrywek. Bardziej regionalny, również podzielony na grupy.

Na zapleczu ekstraklasy pojawi się Liga Centralna. - To musi podnieść prestiż i jakość rozgrywek. Ma za tym iść telewizja, sponsor ligi. Równocześnie będzie to znacznie większe wyzwanie organizacyjne - mówił jakiś czas temu Łukasz Bartnik, dyrektor sekcji piłki ręcznej w Stali Gorzów.

W regulaminie rozgrywek mamy więcej szczegółów na temat tego nowego projektu. I ważną zmianę: bezpośredni awans nie czterech, jak wcześniej zapowiadano, a trzech czołowych drużyn.

„Drużyny, które w klasyfikacji końcowej zajęły miejsca od pierwszego do trzeciego w każdej z grup (nie licząc SMS) i spełnią wymogi licencyjne, uzyskają prawo udziału w Lidze Centralnej w sezonie 2021/22” - czytamy.

Jest też jeszcze jedna furtka: „Dyrektor do spraw rozgrywek ZPRP ma uprawnienie do ewentualnego przyznania tzw. dzikich kart do udziału w Lidze Centralnej w sezonie 2021/22. Drużyny, które nie zostały wymienione w poprzednich zapisach, w następnym sezonie utworzą I ligę”.

U tych pierwszoligowców, którzy z reguły plasowali się na czołowych miejscach, ale nie są przygotowani organizacyjnie na Superligę, słychać spore poruszenie. Z jednej strony Liga Centralna to z pewnością ciekawy pomysł, jeśli chodzi o poziom sportowy. Mocni rywale, dużo ciekawego grania. - Są jednak też obawy co do wymogów licencyjnych - przyznał Bartnik. - Przede wszystkim chcielibyśmy je jak najszybciej poznać, bo sezon rusza w sobotę. Dobrze jest wiedzieć, na czym stoimy, do czego dążymy. Z pewnością droga stała się jeszcze trudniejsza, trzeba od pierwszego meczu walczyć o podium w nadchodzących rozgrywkach. My w Stali nie zmieniliśmy zdania i chcielibyśmy zagrać w Lidze Centralnej.

PROGRAM 1. KOLEJKI W GRUPIE B PIERWSZEJ LIGI PIŁKARZY RĘCZNYCH:

TL UBEZPIECZENIA STAL GORZÓW - Grunwald Poznań (sobota, 19 września, godz. 16), Bór Oborniki Śląskie - UKS Kąty Wrocławskie, Siódemka Miedź Legnica - Ostrovia Ostrów Wlkp., Szczypiorniak Gorzyce Wielkie - AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, Śląsk Wrocław - Olimp Grodków. Pauzuje Real Astromal Leszno.