Maksymalna prędkość na drogach ekspresowych wynosi właśnie 120 km na godz. Jak wynika z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, tylko 15 proc. kierowców nie przekroczyło tej prędkości na odcinku drogi S3 między Gorzowem a Szczecinem w ub.r.

- W jednym z punktów pomiarowych urządzenie wykazało, że ponad 70 proc. kierujących przekroczyło dozwoloną prędkość, a 15 proc. jechało szybciej niż 147 km na godz. - informuje GDDKiA.

Z kolei stacja w Marwicach, na odcinku Jastrzębiec - Gorzów w sierpniu 2019 r. zarejestrowała ok. 2,5 tys. pojazdów poruszających się szybciej niż 200 km na godz. - Pomiary wykazują, że mimo niższej dozwolonej prędkości na drogach ekspresowych, kierowcy poruszają się na nich tak, jak na autostradach. Przekroczenia dozwolonych prędkości rejestrowane są najczęściej w miesiącach letnich, czyli w porze roku o korzystniejszych warunkach pogodowych.

- To skrajna nieodpowiedzialność i narażanie życia swojego, a przede wszystkim innych uczestników ruchu. Przy takich prędkościach bardzo łatwo doprowadzić do katastrofy i śmierci niewinnych osób. A zgodnie z Kodeksem karnym, ten kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Pamiętajmy o tym, gdy kusi nas, aby mocniej nacisnąć pedał gazu w naszym samochodzie - apeluje GDDKiA.

„W ubiegłym roku na drogach krajowych doszło do 5,6 tys. wypadków drogowych, na skutek których śmierć poniosło blisko 1 tys. osób, a 7110 zostało rannych. Dekadę wcześniej na sieci dróg administrowanych przez GDDKiA odnotowano 8589 wypadków, blisko 1,5 tys. ofiar i 12 tys. rannych. Trzeba jednak podkreślić, że przez ostatnie 10 lat sieć dróg szybkiego ruchu zwiększyła się prawie trzykrotnie. Obecnie mamy ponad 4 tys. dróg szybkiego ruchu, a w 2010 r. było ich niespełna 1,5 tys. km”.