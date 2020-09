Sulęcinianie mają za sobą jeszcze jeden turniej towarzyski. Tym razem w Bydgoszczy przegrali wszystkie mecze. Poniżej wyniki:

Jednym z filarów bardzo zmienionej Olimpii ma być 30-letni przyjmujący Maciej Naliwajko, w sezonie 2011/12 siatkarz GTPS-u Gorzów. Były takie dni, gdzie także w naszym mieście była pierwsza liga. Dzisiaj honoru lubuskiej siatkówki broni drużyna z Sulęcina.

- To bardzo przyjemne miejsce do grania w siatkówkę - powiedział Naliwajko. - Mamy duże wsparcie ze strony kibiców, a klub od lat jest stabilny finansowo i z roku na rok stara się podnosić swój poziom organizacyjny. Świetnie czuję się w drużynie, jak i w samym miasteczku, co mam nadzieję zaprocentuje bardzo dobrym wynikiem sportowym.

Nowy zawodnik Olimpii ma nadzieję, że jego zespół sprawi niejedną niespodziankę. - Sulęcin jest spragniony siatkówki na wysokim poziomie i widać to już po frekwencji na meczach sparingowych - mówił siatkarz. - Jak zawsze jest mała doza niepewności, jak drużyna będzie wspólnie funkcjonować, gdy pojawią się emocje związane z grą o punkty i oczekiwaniami. Widzę duży potencjał w drużynie i jesteśmy w stanie walczyć o play-off.

A kto będzie w pierwszej lidze odgrywał najważniejsze role? - Zespoły z Bielska-Białej, Bydgoszczy, Lublina to na papierze zdecydowani faworyci, jednak wszyscy będą chcieli i z nimi nawiązać walkę. Wszystko wskazuje na to, że liga i jej poziom sportowy idzie do przodu. Pojawia się coraz więcej cenionych nazwisk z przeszłością plusligową - dodał Naliwajko.

Cały wywiad z Maciejem Naliwajką można przeczytać pod tym linkiem, na oficjalnej stronie Tauron 1. Ligi.

PROGRAM 1. KOLEJKI TAURON 1. LIGI:

OLIMPIA SULĘCIN - Zaksa Strzelce Opolskie (środa, 23 września, godz. 18), LUK Politechnika Lublin - Mickiewicz Kluczbork, MCKiS Jaworzno - Avia Świdnik, Krispol Września - BAS Białystok, BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce, Lechia Tomaszów Maz. - Norwid Częstochowa, Gwardia Wrocław - AZS AGH Kraków. Pauzuje Visła Bydgoszcz.