Prezes Stali Marek Grzyb, w imieniu gorzowskiej drużyny, odebrał główną nagrodę w Pucharze Eleven. Zorganizowała go jedna z telewizji, transmitująca mecze żużlowej PGE Ekstraligi. W pucharowej rywalizacji nie były ważne wyniki meczów, zdobycze indywidualne czy zespołowe, a jedynie to, co działo się w 11 wyścigach. W tej klasyfikacji stalowcy zdystansowali wszystkich.

- Ten puchar jest dla całej gorzowskiej drużyny i trenera Stanisława Chomskiego - powiedział prezes Grzyb. - Przed nami mecze ze Spartą Wrocław, która z pewnością spróbuje nam się zrewanżować za wyniki uzyskane w sezonie zasadniczym [Stal wygrała u siebie 55:35 i we Wrocławiu 46:44]. To jest już play-off, walka o medale. Najważniejsze i najtrudniejsze wyzwania. Tak do tych pojedynków podchodzimy. Wierzę, że zespół mocno powalczy i jeszcze w tych rozgrywkach jakiś kolejny puchar oraz medal zdobędziemy.