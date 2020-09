Wiktor Jasiński 20 lat skończy 25 września, a więc przed nim jeszcze jeden sezon w formacji młodzieżowej Stali.

Nie wziął się znikąd, wcześniej odnosił spore sukcesy w motocrossie. W 2019 r. Jasiński zdecydował jednak, że na poważnie stawia na żużel i to był trafny wybór. Od początku widać, że młody zawodnik jest oswojony z prędkością i nie boi się ścigania na pełen gaz. Właściwie z tygodnia na tydzień, coraz lepiej panuje nad motocyklem. W PGE Ekstralidze jeszcze jakoś specjalnie nie punktuje, ale tam ścigają się najlepsi z najlepszych. Liczymy, że przy postępach, jakich dokonuje na torze, do niego będzie należał sezon 2021, gdzie po odejściu do kategorii seniorów Rafała Karczmarza, Jasiński ma szansę powalczyć o lidera formacji juniorskiej w Gorzowie.