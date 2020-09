Tegoroczne święto muzyki cygańskiej będzie połączone z obchodami jubileuszu 65-lecia pracy artystycznej Edwarda Dębickiego i Cygańskiego Teatru Muzycznego Terno. Na scenie gorzowskiego amfiteatru wystąpią m.in. zespół Dżambo Agusevi Orchestra z Macedonii, której towarzyszyć będzie chór, tancerki i soliści. Wystąpią też zespoły Dikanda, Ćaći Vorba, Romanca, Taborowa Orkiestra Harfiarzy i w specjalnym jak przystało na jubileusz programie Teatr Terno oraz gościnnie Jessica Merstain i Weronika Curyło - wokalistki, które odniosły sukces w popularnych programach typu talent show.

Specjalnymi gośćmi 32. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa będą w tym roku Halina Mlynkova oraz Maryla Rodowicz.

Koncert galowy poprowadzi Tomasz Wolny oraz Manuel Dębicki. Autorem scenariusza jubileuszowego show muzyki cygańskiej jest Bolesław Pawica, a dyrektorem artystycznym Edward Dębicki. Koncert będzie rejestrowany przez TVP2.

Wydarzenie odbędzie się w gorzowskim amfiteatrze, w którym dla widzów - w związku z COIVID-19 - będzie jedynie 999 miejsc. Oczywiście przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych. Bilety można kupić na abilet.pl oraz w kasach amfiteatru przed koncertem.

32 lata słynnego festiwalu

Romane Dyvesa to najstarszy i najbardziej ceniony festiwal cygański w Europie. Odbywa się nieprzerwanie już od ponad 30 lat. Wszystko zaczęło się od marzenia ambitnego Edwarda Dębickiego, który zapragnął uczyć się w szkole muzycznej. Był zdeterminowany i w końcu udało mu się postawić na swoim - zatrzymał rodzinny tabor w mieście nad Wartą. Po pewnym czasie założył Cygański Teatr Muzyczny Terno, a później stworzył festiwal Romane Dyvesa, dzięki któremu Gorzów Wielkopolski zaznaczył się na mapie świata jako kolebka kultury cygańskiej.

- Początki tego festiwalu były trudne. Było to raczej takie spotkanie, mały przegląd. Zaprosiłem trzy zespoły. Pierwszy z Francji - bardzo profesjonalny i ciekawy, ale okazało się, że oni grają jazz, a nie muzykę cygańską. Drugi z Czech - amatorski, kolorowy i wesoły oraz trzeci - profesjonalny węgierski "Kalyj Jag", ale daty im się pomyliły i przyjechali... dzień później. Ważne jednak, że się zaczęło i już drugi festiwal był bardzo dobry. Ja też po tym pierwszym raczej nieudanym przecież, nie do końca wierzyłem, że to się tak rozrośnie i będzie miało taki zasięg. Ale wspólnie z moimi przyjaciółmi i dzięki wsparciu miasta jakoś to się do tej pory udaje – mówi Edward Dębicki.

Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej im. Bronisławy Wajs-Papuszy w Gorzowie przy wsparciu Miejskiego Centrum Kultury. Głównym mecenasem jest miasto Gorzów. Wydarzenie współfinansowane jest również przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytut Muzyki i Tańca oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG VA.

32. Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa odbędą się w czwartek, 17 września w gorzowskim amfiteatrze przy ul. Drzymały. Początek koncertu o godzinie 19.00. Bilety: normalny 30 zł, ulgowy 20 zł (dzieci od 5 do 12 lat, posiadacze karty seniora - należy okazać przy wejściu wraz z biletem), dzieci do lat 5 wstęp darmowy.