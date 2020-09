Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie informuje, że pobieranie próbek do testów na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 dla osób kierowanych przez lekarzy pierwszego kontaktu od poniedziałku (14 września) będzie wykonywane w Zespole Szpitalnym przy ul. Walczaka (blok nr 8, przy tomografie, wejście boczne z lewej strony).

Od kilku dni to lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą kierować pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusem na testy. Pacjent z podejrzeniem zakażenia nie musi więc dobijać się już do sanepidu albo szukać szpitala, w którym może zrobić test. Od razu kontaktuje się ze swoim lekarzem i ten kwalifikuje, czy pacjent powinien mieć wykonane badanie na obecność SARS-CoV-2. Lekarz POZ może zlecić wykonanie testu po bezpośrednim badaniu albo po teleporadzie. W tym drugim przypadku jednak musi zdiagnozować jednocześnie cztery objawy kliniczne COVID-19: gorączkę powyżej 38 st. C, duszności, kaszel oraz utratę węchu lub smaku.