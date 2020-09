W tabeli uwzględniającej tylko domowe mecze, ekipa Warty Gorzów w grupie III trzeciej ligi zamyka tabelę z zerowym dorobkiem punktowym. Do tej pory tylko jeszcze Polonia Stal Świdnica przegrała jako gospodarz wszystkie spotkania. Znacznie lepiej wygląda to na wyjazdach. Tu Warta jest piąta, ale liderzy wyjazdowej tabeli z Kluczborka, na boiskach rywali zdobyli tylko punkt więcej od naszego zespołu.

Po sierpniowym spotkaniu z LKS Goczałkowice, u jednego z członków lubińskiego zespołu wykryto koronawirusa. Z tego powodu rezerwy Zagłębia przez blisko cztery tygodnie nie rozgrywały meczów.

Gospodarze już w 3. minucie objęli prowadzenie, zdobyli gola z rzutu karnego. - Powinniśmy jeszcze przed przerwą wyrównać, ale bardzo dobrze spisywał się bramkarz Zagłębia - opowiadał trener Misiura.

W 61. minucie czerwoną kartkę obejrzał Paweł Krauz. „Najpierw odepchnął zawodnika gospodarzy, a później wpadł z impetem na sędziego” - tak widzieli to lubinianie.

REKLAMA

Warciarze uparcie dążyli jednak do wygranej i w końcu odebrali fajną nagrodę. Najpierw wyrównał z rzutu karnego Paweł Posmyk, a zwycięstwo gorzowianom dał Dominik Siwiński. Jego uderzenie z rzutu wolnego, z ok. 35 metrów, było ozdobą tego spotkania, a z pewnością to jedna z najładniejszych bramek w tym sezonie.

W sobotę, 19 września zespół Warty zmierzy się u siebie z Polonią Bytom.

ZAGŁĘBIE II LUBIN - WARTA GORZÓW 1:2 (0:1)

REKLAMA

BRAMKI: Dudziński (3. z karnego) - Posmyk (65. z karnego), Siwiński (73.)

WARTA: Kosiorek - Błajewski, Siwiński, Śledzicki, Stawikowski - Mikołajczak (86. min Gołdyn), Szałas, Kasprzak, Poniedziałek (60. min Macierzyński) - D. Zakrzewski (60. min Posmyk), Krauz.

WYNIKI Z 8. KOLEJKI:

Zagłębie II Lubin - WARTA GORZÓW 1:2, Foto Higiena Gać - Piast Żmigród 3:1, Lechia Zielona Góra - Polonia Stal Świdnica 4:2, Rekord Bielsko-Biała - Górnik II Zabrze 2:3, Polonia Nysa - LKS Goczałkowice-Zdrój 0:0, ROW 1964 Rybnik - Pniówek Pawłowice Śląskie 1:4, Stal Brzeg - Miedź II Legnica 1:1, Ślęza Wrocław - MKS Kluczbork 4:2, Polonia Bytom - Ruch Chorzów 1:1.

1. Ślęza Wrocław 7 18 21:7

2. MKS Kluczbork 8 16 19:13

3. Ruch Chorzów 7 14 17:9

4. LKS Goczałkowice-Zdrój 8 13 14:11

5. Stal Brzeg 7 12 16:6

6. Polonia Bytom 5 11 10:4

7. Górnik II Zabrze 7 10 15:13

8. WARTA GORZÓW 8 9 11:19

9. Pniówek Pawłowice Śląskie 6 8 11:11

10. Rekord Bielsko-Biała 6 8 10:10

11. Foto Higiena Gać 7 8 8:13

12. Lechia Zielona Góra 6 7 9:13

13. Miedź II Legnica 6 7 8:12

14. Zagłębie II Lubin 4 6 9:5

15. ROW 1964 Rybnik 7 6 10:12

16. Piast Żmigród 8 6 11:20

17. Gwarek Tarnowskie Góry 4 5 5:8

18. Polonia Stal Świdnica 7 4 12:20

19. Polonia Nysa 6 4 8:18

Pierwszy zespół awansuje do drugiej ligi, co najmniej cztery ostatnie drużyny zostaną zdegradowane.