Sześć przypadków z woj. lubuskiego to dwóch pacjentów z Zielonej Góry, a także po jednym z powiatów żagańskiego, sulęcińskiego, krośnieńskiego i nowosolskiego. Łącznie od początku epidemii koronawirusa mamy w naszym regionie 786 zakażonych. W tym 77 osób z Gorzowa oraz 58 z powiatu gorzowskiego.

W Lubuskiem do tej pory wyzdrowiało 690 osób, 17 pacjentów niestety zmarło. Aktualna liczba osób poddanych kwarantannie to 772, liczba osób hospitalizowanych z powodu zakażenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem to 15. Ogólna liczba osób pozostających pod nadzorem epidemiologicznym to 473.