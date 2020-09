„Nie wszystkie Ryśki to porządne chłopy” - wypisali na blaszaku przeciwnicy burmistrza. W pawilonie działał niegdyś salon fryzjerski. - To pierwszy mural w historii Torzymia - chwalą się. W swoim dziele nawiązują do filmu „Ryś” i piosenki duetu Stanisław Tym i Kayah.

Twórcy muralu wzywają do udziału w referendum. Mieszkańcy zagłosują nad odwołaniem burmistrza 4 października.

W gminie Torzym mieszka ok. 7 tys. mieszkańców, w samym miasteczku niespełna 3 tys. Torzym leży przy autostradzie A2 (jest z niej zjazd do miasta), pół godziny jazdy do granicy z Niemcami. Miasto jest znane ze szpitala pulmonologicznego i parku rozrywki Majaland.