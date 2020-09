Przed pierwszym, domowym turniejem, obrońca złotego medalu i kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik, miał 11 pkt straty do lidera po wrocławskich zmaganiach - Macieja Janowskiego. W piątek odrobił prawie wszystko - 10 pkt. Mieliśmy dwóch Polaków na czele. Dzisiaj wszyscy zastanawiali się, czy aktualny, żużlowy mistrz świata, po drugim dniu rywalizacji w Grand Prix 2020 na stadionie im. Edwarda Jancarza, wywinduje się na pierwsze miejsce.

Wskazywano też na równą, wysoką formę, groźnego Szweda Fredrika Lindgrena (w klasyfikacji przejściowej tylko 1 pkt za Zmarzlikiem), który jako jedyny, do tej pory pojechał we wszystkich trzech finałach, a przy nowej punktacji od tego roku za miejsca, a nie zdobycze na torze, właśnie w ostatnim wyścigu zgarnia się zdecydowanie najwięcej.

Bartosz Zmarzlik (nr 95) i Maciej Janowski (nr 71) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

- Gorzowski tor nie jest łatwy, tu trzeba mieć parę w rękach - przyznał Duńczyk Leon Madsen. Wicemistrz świata z 2019 r. nieco przespał pierwsze turnieje i na „Jancarzu” robił wszystko, aby porządnie zapunktować i załapać się do grupy pościgowej, realnie myślącej o podium.

Zmarzlik od początku pokazywał się tak, jakby nie było nocy i żadnej przerwy między turniejami. Obojętnie które pole startowe oznaczało ucieczkę żużlowca z Gorzowa od pierwszych metrów i prawie same, zdecydowane zwycięstwa. Widzieliśmy, że jeszcze bardziej przejezdna zewnętrzna część toru, to był dla niego dodatkowy atut, bo tam Bartosz znajdował wielką prędkość. W piątek w fazie zasadniczej zdobył 14 punktów, dzisiaj - 13. Znów przegrał w ostatniej serii, tym razem z dwoma rywalami. Co ciekawe, ponownie w tym momencie turnieju pokonał go Brytyjczyk Tai Woffinden, a dodatkowo Australijczyk Jason Doyle, który tak naciskał Zmarzlika wczoraj, w wielkim finale.

Bartosz Zmarzlik FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Okazało się, że to był sygnał ostrzegawczy, bo Zmarzlikowi również nie udał się półfinał, gdzie po pierwszym wirażu został na ostatnim miejscu, a dalej zdołał wyprzedzić tylko Woffindena. Ścieżka przy bandzie już nie nosiła i tam zagrzebał się żużlowiec Stali. Zabrał z dzisiejszych zawodów 12 pkt.

W drugim półfinale ostatni Janowski i w ten sposób, w wielkim finale mieliśmy samych zawodników zagranicznych oraz na pewno zmianę lidera w wyścigu o mistrza świata 2020.

Wspominaliśmy wyżej o Szwedzie Lindgrenie, który dzisiaj pokazał całą klasę. W ostatnim biegu wywalczył sobie pierwsze miejsce na dystansie i zainkasował 20 pkt. Tuż przed samą metą Duńczyk Madsen wyprzedził Doyle’a.

Po wczorajszym, poważnym wypadku (wycofał się po dwóch startach), dzisiaj wrócił na tor Patryk Dudek, ale niestety był to występ bardzo nieudany. Zdobył tylko jeden punkt. Obolały, nie był w stanie powalczyć o nic więcej.

Na rozważanie tego, co wydarzyło się w Gorzowie, w ogóle nie będzie czasu, bo w czasie epidemii koronawirusa GP jedzie w ekspresowym tempie. W najbliższy piątek, 18 września widzimy się już w czeskiej Pradze.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 4. TURNIEJU GRAND PRIX 2020 W GORZOWIE:

1. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 20 pkt,

2. Leon Madsen (Dania) - 18 pkt,

3. Jason Doyle (Australia) - 16 pkt,

4. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 14 pkt,

5. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 12 pkt,

6. Martin Vaculik (Słowacka) - 11 pkt,

7. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 10 pkt,

8. Maciej Janowski (Polska) - 9 pkt,

9. Max Fricke (Australia) - 8 pkt, 10. Anders Thomsen (Dania) - 7 pkt, 11. Matej Zagar (Słowenia) - 6 pkt, 12. Artiom Łaguta (Rosja) - 5 pkt, 13. Niels Kristian Iversen (Dania) - 4 pkt, 14. Antonio Lindback (Szwecja) - 3 pkt, 15. Mikkel Michelsen (Dania) - 2 pkt, 16. Patryk Dudek (Polska) - 1 pkt, 17. Rafał Karczmarz (Polska) - 0 pkt.

PRZEBIEG TURNIEJU:

finał

23. wyścig: 1. Lindgren, 2. Madsen, 3. Doyle, 4. Sajfutdinow

półfinały

21. wyścig: 1. Sajfutdinow, 2. Madsen, 3. Zmarzlik, 4. Woffinden

22. wyścig: 1. Doyle, 2. Lindgren, 3. Vaculik, 4. Janowski

faza podstawowa (20 wyścigów)

1. Zmarzlik 13 (3,3,3,3,1), 2. Doyle 12 (2,3,2,3,2), 3. Lindgren 12 (2,3,3,2,2), 4. Madsen 11 (3,2,0,3,3), 5. Vaculik 11 (3,2,2,1,3), 6. Woffinden 11 (3,2,1,2,3), 7. Sajfutdinow 10 (1,0,3,3,3), 8. Janowski 9 (2,3,2,0,2), 9. Fricke 8 (2,1,2,1,2), 10. Thomsen 6 (0,1,3,1,1), 11. Zagar 5 (1,1,1,1,1), 12. A. Łaguta 3 (1,2,0,0,0), 13. Iversen 3 (0,1,0,2,0), 14. Lindback 3 (d,0,1,2,0), 15. Michelsen 2 (1,0,1,d,0), 16. Dudek 1 (t,0,0,0,1), 17. Karczmarz 0 (0).

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA GP 2020 (PO 4. TURNIEJACH):

1. Lindgren - 66 pkt,

2. Zmarzlik - 59 pkt,

3. Janowski - 57 pkt,

4. Woffinden - 53 pkt,

5. Madsen - 50 pkt,

6. A. Łaguta - 45 pkt,

7. Doyle - 42 pkt, 8. Sajfutdinow - 36 pkt, 9. Vaculik - 35 pkt, 10. Zagar - 27 pkt, 11. Iversen - 24 pkt, 12. Fricke - 24 pkt, 13. Michelsen - 18 pkt, 14. Dudek - 16 pkt, 15. Czugunow - 16 pkt, 16. Thomsen - 10 pkt, 17. Lindback - 6 pkt.

KOLEJNE TERMINY GRAND PRIX 2020: