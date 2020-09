To będzie jak zawsze opowieść o miejscach, z którymi wiążą się także pasjonujące historie, często szerzej nieznane. A że spotkanie ma formę slajdowiska, nie zabraknie bogatej ikonografii. Tym razem historyk przedstawi plac Nowomiejski. Dziś to skwer, asfalt dróg i dziury w pierzei północnej. Kiedyś był to jednak pełnoprawny plac miejski, taki, jakich w Gorzowie bardzo brakuje. Wycieczkę w przeszłość prowadzi znawca miejskiej historii Robert Piotrowski. Dla każdego uczestnika drobny upominek - przypinka z widokiem na dawny plac Nowomiejski.

Spotykanie na Nocnym Szlaku Kulturalnym w sobotę, 12 września, o godz. 19 na skwerze przed klubem Magnetoffon (Łaźnia Miejska). Przewidywany czas trwania slajdowiska to 2 godz.