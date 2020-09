Wydawało się, że w 2018 r., gdzie jako ostatni wygrał na stadionie im. Edwarda Jancarza Słowak Martin Vaculik, Gorzów na dłużej żegnał się z cyklem Grand Prix. Epidemia koronawirusa zmieniła jednak wszystko, a Polska uratowała tegoroczną rywalizację o żużlowego mistrza świata. Może pierwszy i ostatni raz mamy cztery lokalizacje, a w nich podwójne turnieje w piątki i soboty. Wrocław już za nami, teraz jedziemy na gorzowskim torze, a dalej mamy jeszcze czeską Pragę oraz koniec zmagań, rozdanie medali, na toruńskiej Motoarenie.

Jako lider klasyfikacji przejściowej GP przyjechał na „Jancarza” Maciej Janowski, obrońca złota, kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik tracił do niego 11 pkt. W ostatnich dniach we wszystkich przewidywaniach, kto w 2020 roku weźmie mistrza, widzieliśmy skupienie właśnie na tych dwóch polskich żużlowcach.

Zastanawialiśmy się, czy na wyniki wpłyną decyzje w sprawie żużlowej afery oponowej. W skrócie: tureckie anlasy, używane przez niektórych we Wrocławiu (m.in. przez Janowskiego), miały homologację, ale w badaniach wyszło, że są zdecydowanie za miękkie. Zostały zakazane w GP i także we wszelakich żużlowych rozgrywkach w Polsce.

Piątek, 11 września 2020 r. Trzecia runda żużlowego cyklu Grand Prix 2020 w Gorzowie. 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Jason Doyle, 3. Fredrik Lindgren, 4. Leon Madsen FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Wyścig otwarcia to groźny upadek zaraz po starcie Patryka Dudka, który nieszczęśliwie znalazł się między rywalami i nie miał szans, aby się wyratować. Jego motocykl wylądował aż za bandą. Polak wygrał powtórkę, ale niestety po kolejnym biegu wycofał się zawodów. Strasznie bolało go zbite podczas wypadku udo. Żużlowiec zapowiedział jednak, że chce pojechać w Gorzowie w sobotę.

Od początku fruwał Zmarzlik. W fazie zasadniczej pokonał go dopiero w 19. wyścigu Brytyjczyk Tai Woffinden. Gorzowianin jednak zdecydowanie wygrał tę część rywalizacji (14 pkt). Za to kłopoty miał Janowski. Ostatecznie uzbierał 8 pkt i przebił się do najlepszej ósemki, ale przyznał, że gorzowski tor nie jest jego najbardziej ulubionym.

- Wiadomo, że ja w domu uwielbiam jeździć i się ścigać, choć też wiem jak trudno wygrać gdziekolwiek w mistrzostwach świata. Rywale są wielcy, stawiają wszystko na jedną kartę, a w decydujących momentach o wszystkim decydują niuanse, bo taki jest właśnie współczesny żużel - mówił Zmarzlik.

Żużlowiec Stal Gorzów w wielkim stylu wygrał półfinał i również uciekł ze startu w wielkim finale, ale po trasie ostro go ścigał Australijczyk Jason Doyle. W końcu na przedostatniej prostej wjechał pod Zmarzlika i wydawało się, że zabierze mu pierwszą pozycję. Obrońca złotego medalu jeszcze raz pokazał jednak wielką klasę. Pojechał w ostatnim wirażu szeroko, wyciągnął się jak struna i wjechał na metę jako pierwszy.

- Wiecie, że gorzowski tor ma ostre łuki i jak ktoś weźmie ciebie na rogi, to robi się gorąco - opowiadał dzisiejszy zwycięzca. - Można broniąc się wjechać tam, gdzie stoją traktory. Usiadłem na błotnik i wybroniłem się, motocykl mnie dziś zdecydowanie nie zawiódł. Myślałem tylko jak utrzymać po szerokiej kierownicę, bo motor tak rwał do przodu, jakby chciał mnie zrzucić. Teraz szybko do domu, coś zjeść i spać, bo jutro mam nadzieję następne, wielkie ściganie w Gorzowie.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 3. TURNIEJU GRAND PRIX 2020 W GORZOWIE:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 20 pkt,

2. Jason Doyle (Australia) - 18 pkt,

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 16 pkt,

4. Leon Madsen (Dania) - 14 pkt,

5. Martin Vaculik (Słowacja) - 12 pkt,

6. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 11 pkt,

7. Maciej Janowski (Polska) - 10 pkt,

8. Matej Zagar (Słowenia) - 9 pkt,

9. Artiom Łaguta (Rosja) - 8 pkt, 10. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 7 pkt, 11. Niels Kristian Iversen (Dania) - 6 pkt, 12. Mikkel Michelsen (Dania) - 5 pkt, 13. Max Fricke (Australia) - 4 pkt, 14. Anders Thomsen (Dania) - 3 pkt, 15. Patryk Dudek (Polska) - 2 pkt, 16. Antonio Lindback (Szwecja) - 1 pkt, 17. Wiktor Jasiński (Polska) - 0 pkt, 18. Rafał Karczmarz (Polska) - 0 pkt.

PRZEBIEG TURNIEJU:

finał

23. wyścig: 1. Zmarzlik, 2. Doyle, 3. Lindgren, 4. Madsen

półfinały

21. wyścig: 1. Zmarzlik, 2. Doyle, 3. Woffinden, 4. Janowski

22. wyścig: 1. Madsen, 2. Lindgren, 3. Vaculik, 4. Zagar

faza podstawowa (20 wyścigów)

1. Zmarzlik 14 (3,3,3,3,2), 2. Vaculik 12 (3,2,2,3,2), 3. Lindgren 11 (2,3,3,2,1), 4. Woffinden 11 (1,2,3,2,3), 5. Madsen 9 (2,3,0,1,3), 6. Janowski 8 (2,0,3,0,3), 7. Doyle 8 (0,2,1,3,2), 8. Zagar 8 (2,2,2,2,0), 9. A. Łaguta 7 (0,0,2,2,3), 10. Sajfutdinow 6 (0,1,1,3,1), 11. Iversen 6 (1,1,2,1,1), 12. Michelsen 5 (3,0,0,0,2), 13. Fricke 4 (1,3,0,0,0), 14. Thomsen 4 (1,1,1,1,0), 15. Dudek 3 (3,0,-,-,-), 16. Lindback 2 (0,1,0,0,1), 17. Jasiński 1 (1,0), 18. Karczmarz 1 (t,1).

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA GP 2020 (PO 3. TURNIEJACH):

1. Janowski - 48 pkt,

2. Zmarzlik - 47 pkt,

3. Lindgren - 46 pkt,

4. Woffinden - 43 pkt,

5. A. Łaguta - 40 pkt,

6. Madsen - 32 pkt,

7. Doyle - 26 pkt, 8. Vaculik - 24 pkt, 9. Sajfutdinow - 22 pkt, 10. Zagar - 21 pkt, 11. Iversen - 20 pkt, 12. Fricke - 16 pkt, 13. Michelsen - 16 pkt, 14. Czugunow - 16 pkt, 15. Dudek - 15 pkt, 16. Lindback - 3 pkt.

KOLEJNE TERMINY GRAND PRIX 2020: