Muzeum Lubuskie zaprasza na wystawę plakatów Wiesława Strebejki, artysty, który większość swojego życia twórczego spędził w Gorzowie. Artysta urodzony w 1945 roku w Rudniku nad Sanem wyróżniał się w swojej pracy projektami plakatów. Na wystawę wybrano 45 prac zrealizowanych na zamówienie teatrów z różnych stron Polski. Plakat teatralny Wiesława Strebejki jest doskonałą ilustracją jego sposobu myślenia artystycznego oraz pozwala zauważyć jego fascynację fotografią artystyczną, którą jako jeden z pierwszych w Polsce stosował w projektach plakatów. Przy organizacji wystawy brała udział pani Ewa Strebejko-Hryniewicz, która przez wiele lat uczestniczyła aktywnie w pracy twórczej Strebejki i wspomagała jego projekty oryginalnymi rozwiązaniami plastycznymi.

Jeden z najbardziej znanych malarzy, jacy osiedlili się w Gorzowie, urodził się 27 marca 1945 r. w Bydgoszczy. Na przełomie lat 60. i 70. był plastykiem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Tam zasłynął jako znakomity plakacista. W uznaniu jego talentu Franciszek Starowieyski i Jacek Antoni Zieliński rekomendowali go do Związku Polskich Artystów Plastyków. Do Gorzowa ściągnął go na początku lat 70. jego kolega Andrzej Gordon. Razem z żoną Ewą zajmował się scenografią teatralną i reżyserią. Stworzył około 250 plakatów, około 50 znakomitych scenografii, sporo zdjęć i trochę wierszy. Zmarł 23 kwietnia 1994 roku.

Otwarcie wystawy w sobotę, 12 września, o godz. 17 w Spichlerzu, ul. Fabryczna 1-3. Kuratorem wystawy jest Krzysztof Jędrzejczak. Wystawę można zwiedzać również w godz. 18-20 w ramach Nocnego Szlaku Kulturalnego.