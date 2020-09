Kampania ma na celu popularyzowanie życie bez nałogów i jest finansowana przez miasto. Dzięki temu wstęp dla młodych widzów i ich opiekunów jest bezpłatny. W tym roku Teatr Osterwy pokaże spektakl muzyczny „Tango Piazzolla – marzenie”. To sztuka teatralna napisana przez Annę Burzyńską specjalnie do muzyki argentyńskiego kompozytora Astora Piazzolli.

Rzecz dzieje się w podrzędnym barze Marzenie, gdzieś w prowincjonalnym miasteczku, pracuje tam kelnerka Maria. Pewnego dnia w barze pojawia się chłopak pragnący zacząć nowe życie. Oboje szybko łapią nić porozumienia. Maria zdradza chłopakowi swoją tęsknotę za innym, lepszym światem. Tym światem, oczywiście, ma być Buenos Aires z knajpkami, w których króluje tango. W tajemniczy sposób przenoszą się do marzenia dziewczyny i trafiają do argentyńskiego baru El Suenio.

Tak można w skrócie zarysować fabułę premierowego spektaklu muzycznego w Teatrze im. J. Osterwy. Ale to tylko fabuła. Co jeszcze? Tytuł mówi wszystko. Będzie więc zmysłowość i namiętność, a zarazem ulotność szczęścia i smutek przemijających uczuć. Czyli to wszystko, co geniusz tanga Astor Piazzolla połączył w swoich kompozycjach. Taki też jest klimat sztuki autorstwa Anny Burzyńskiej. 11 aktorów na oczach widzów wytańczy sen o marzeniach, miłosnych tragediach, złudnych chwilach bliskości. A do tego muzyka na żywo, którą wykonuje zespół muzyczny kierowany przez Marka Zalewskiego.

Będą więc taniec, śpiew, muzyka na żywo. Ale nie tylko. – Ten spektakl to marzenie o tangu. O namiętności. Jak to napisał Jonasz Kofta: „Żeby coś się zdarzyło/ Żeby mogło się zdarzyć. I zjawiła się miłość/ Trzeba marzyć”. A tango to zmysły. Nie można porównywać milongi z turniejowym tańcem. Trzeba mieć umiejętność oddania tego, co ze sobą niesie – mówił „Wyborczej” Jan Tomaszewicz, reżyser spektaklu.

„Tango Piazzolla – Marzenie”, środa, 16 września, oraz wtorek, 22 września, o godz. 18. Bezpłatne wejściówki można odbierać w teatrze.

Autor: Anna Burzyńska. Reżyseria: Jan Tomaszewicz. Scenografia: Aleksandra Szempruch. Muzyka: Astor Piazzolla. Choreografia: Anna Iberszer. Trener tańca: Piotr Woźniak. Kierownictwo muzyczne: Marek Zalewski. Reżyseria światła: Monika Sidor. Asystent reżysera: Bartosz Bandura. Inspicjent sufler: Teresa Gałła. Występują: Beata Chorążykiewicz, Joanna Ginda, Justyna Jeleń, Marta Karmowska, Edyta Milczarek, Joanna Rossa, Michał Anioł, Bartosz Bandura, Mikołaj Kwiatkowski, Artur Nełkowski, Jan Mierzyński oraz zespół muzyczny w składzie: Marek Zalewski, Marta Brot-Nocula, Kacper Trębacz, Daniel Maternik, Mariusz Lipiński, Paweł Czyrka /Jerzy Dutkiewicz. Premiera miała miejsce w Teatrze im. J.Osterwy w listopadzie 2019 r.