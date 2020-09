Cykl GP 2020 trafił do Wrocławia, Gorzowa, czeskiej Pragi i Torunia. W każdej z tych lokalizacji odbywają się po dwa turnieje.

Na wrocławskim Stadionie Olimpijskim wygrywali Rosjanin Artiom Łaguta i Maciej Janowski. Ten drugi objął prowadzenie w klasyfikacji przejściowej. Jest w ostatnim czasie bardzo szybki, co potwierdził złotym medalem w indywidualnych mistrzostwach Polski.

Zmarzlik do lidera traci 11 pkt. Czy jest szansa, że ścigając się na domowym torze, odrobi straty? - Wygrać u siebie to świetna sprawa, widziałem, jak Maciek się cieszył, i pewnie, że znów chciałbym tego doświadczyć. Tym bardziej wiedząc, jak trudno jest dostać się na najwyższy stopień podium - powiedział 25-letni żużlowiec, który rundę GP w Gorzowie wygrał w 2014 roku. Wtedy jeszcze nie był stałym uczestnikiem cyklu. - Jestem młodym zawodnikiem, a już mam w kolekcji wszystkie medale mistrzostw świata. To dla mnie wielka sprawa. No i ten wymarzony, złoty, o którym każdy żużlowiec myśli. Zdobyty akurat w roku, gdzie Gorzowa nie było w Grand Prix. Nie lubię gdybania, co będzie, co się wydarzy, bo to nic nie wnosi. Jestem od jeżdżenia na żużlu, a nie pisania scenariuszy, które wielokrotnie zupełnie się nie sprawdzają. Cieszę się, że po pierwszym, słabszym dniu we Wrocławiu udało mi się tak dobrze pojechać w sobotę, wykonać fajną robotę z moim teamem. Tak samo mocno postaramy się o jak najlepszy wynik na gorzowskim torze. Tylko o tym samym myśli każdy zawodnik stający pod taśmą. Powtarzam, punkty zliczymy w Toruniu i zobaczymy, na co tym razem zasłużyliśmy.