„Thomsen odegrał kluczową rolę w wyjątkowej transformacji Gorzowa. Drużyna Stali na początku sierpnia była jeszcze na samym dole tabeli PGE Ekstraligi, a na początku września szarżuje do fazy play-off. To będzie jego drugi i trzeci występ w GP po tym, jak ścigał się z tzw. dziką kartą w GP Danii w 2016 r. w Horsens, zdobywając pięć punktów” - tak Duńczyka przedstawiają organizatorzy cyklu Grand Prix.

- Znakomity stadion i kibice, za rywali najlepsi żużlowcy na świecie. Za chwilę spełni się jedno z moich marzeń. Jazda w Grand Prix akurat w Gorzowie to ogromny zaszczyt - mówił sam Duńczyk.

Thomsen marzy, aby znaleźć się w stawce GP na stałe. Na dzisiaj skupia się na innym celu: chce ze Stalą ostro zamieszać w fazie play-off ekstraklasy.

- Przez ostatni miesiąc, gdzie w błyskawicznym tempie dojechaliśmy do czołowego miejsca w tabeli, dla wszystkich staliśmy się naprawdę niebezpieczni - stwierdził Thomsen. - Znaleźliśmy patent na szybkość na własnym torze. To będzie nasz ogromny atut. Wszystkie drużyny w czwórce będą nastawione na wygrywanie. Nie widzę więc powodu, jeśli już tu jesteśmy, abyśmy też nie myśleli o złocie.

Fazę zasadniczą Duńczyk ze Stali skończył z 15. średnią punktową wśród zawodników PGE Ekstraligi - 1,984 pkt.

- To mój drugi rok w drużynie z Gorzowa, ale właśnie ostatnio z moim teamem i tunerem znaleźliśmy coś, co świetnie się sprawdza. Bardzo ważna zmiana to szybkie starty, które zawsze dają parę dodatkowych punktów. Nie pozostaje mi nic innego jak aktualną formę utrzymać jak najdłużej - mówił Thomsen.

Przypomnijmy, że tegoroczna rywalizacja o żużlowego mistrza świata składa się z ośmiu rund, w czterech lokalizacjach. Po dwóch turniejach we Wrocławiu, na czele jest Maciej Janowski, który wyprzedza Rosjanina Artioma Łagutę i Brytyjczyka Taia Woffindena. Obrońca złotego medalu Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów zajmuje piąte miejsce.

Piątkowe i sobotnie zawody na „Jancarzu” rozpoczną się o godz. 19.

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA GP 2020 (PO 2. TURNIEJACH):

1. Janowski - 38 pkt,

2. A. Łaguta - 32 pkt,

3. Woffinden - 32 pkt,

4. Lindgren - 30 pkt,

5. Zmarzlik - 27 pkt,

6. Madsen - 18 pkt,

7. Czugunow - 16 pkt, 8. Sajfutdinow - 15 pkt, 9. Iversen - 14 pkt, 10. Dudek - 13 pkt, 11. Vaculik - 12 pkt, 12. Zagar - 12 pkt, 13. Fricke - 12 pkt, 14. Michelsen - 11 pkt, 15. Doyle - 8 pkt, 16. Lindback - 2 pkt.

KOLEJNE TERMINY GRAND PRIX 2020: