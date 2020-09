W piątek w Jazz Clubie Pod Filarami zaczyna się słowno-muzyczne wspomnienie o Leopoldzie Tyrmandzie pod hasłem „Tyrmand - Słowo&Jazz”. I tak rzeczywiście będzie. Będą wspomnienia o pisarzu, fragmenty jego tekstów i oczywiście muzyka.

Zacznie się w piątek o godz. 19 występem Marek Konarski Quartet. Potem spektakl oparty na fragmentach „Dziennika 1954” przygotowany przez Jerzego Zelnika, który również występuje w roli Leopolda Tyrmanda. O muzykę zadba Wojciech Konikiewicz i jego trio.

W sobotę kolejna część wydarzenia. O godz. 19 zacznie Paweł Brodowski, redaktor naczelny Jazz Forum swoimi wspomnieniami o Tyrmandzie. Potem aktor Dariusz Kowalski będzie czytał fragmenty książki „U brzegów jazzu” Leopolda Tyrmanda. Top słowo. A jazz?

Najpierw Piotr Baron Quintet (Łukasz Żyta – perkusja, Maciej Adamczak – kontrabas, Michał Tokaj – fortepian, Robert Majewski – trąbka, fluegelhorn, Piotr Baron – saksofony, klarnet basowy) i program z ostatniego albumu „Wodecki Jazz”. To projekt wyjątkowy – z jednej strony mamy wyjątkowe kompozycje nieodżałowanego Zbigniewa Wodeckiego, m.in. „Zacznij od Bacha”, „Izolda”, „Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Z tobą chcę oglądać świat”, melodie, które wrośnięte są w nasza kulturalną tożsamość, z drugiej jazzowych mistrzów wagi ciężkiej. Niebanalne, choć proste piosenki i ich instrumentalną, jazzową interpretację. Piotr Baron wykazał się niezwykłym szacunkiem dla muzyki Wodeckiego, dlatego też wszystkie oryginalne melodie są obecne, zagrane z jazzowym feelingiem, okraszone jedynie aranżacyjnym smaczkami. Jednocześnie muzyka Wodeckiego jest świetnym punktem wyjściowym do improwizacji, z czego świetni muzycy zespołu Barona umiejętnie korzystają.

Następnie na scenie Leszek Kułakowski, Leszek Żądło i European Jazz Ensemble.

Czeka nas koncert legendarnego saksofonisty Leszka Żądło, któremu na scenie partnerują czołowi muzycy polskiej sceny jazzowej. Będą kompozycje własne wykonawców oraz muzyka Johna Coltrane’a i Krzysztofa Komedy.

Wyliczmy, kto zagra. Leszek Żądło – saksofon, Leszek Kułakowski – fortepian, Piotr Kułakowski – kontrabas, Jacek Pelc – perkusja. I przedstawmy muzyków.

Leszek Żądło to wybitny polski muzyk jazzowy, od lat 70. mieszkający w Monachium, uważany za jednego z najważniejszych muzyków austriackiej i niemieckiej sceny jazzowej. Grał ze znakomitymi muzykami jazzowymi, m.in. Albertem Mangelsdorffem, Joachimem Kühnem, Dexterem Gordonem, Artem Farmerem, Friedrichem Guldą, Rainerem Glasem, Januszem Muniakiem, Zbigniewem Seifertem, Leszkiem Kułakowskim, Janem Jarczykiem, Włodkiem Pawlikiem, z sekstetem George’a Russella, z Elvin Jones Jazz Machine i wieloma innymi. Założył m.in. The Leszek Zadlo Ensemble (1972), z którym nagrał w 1973 r. swój debiutancki winyl Inner Silence, Leszek Zadlo Quartett (1974), z którym nagrał Thoughts, a w czasie stanu wojennego – Polski Jazz Ensemble. Występował w różnych konstelacjach bigbandowych na scenach jazzowych ponad 40 krajów świata, nagrał – jako lider bądź sideman – ponad 100 płyt. Do dzisiaj koncertuje z założonym przez siebie w 2009 r. European Art Ensemble. Dzielił się swą wiedzą i umiejętnościami wykładając na akademiach muzycznych w Würzburgu, Monachium i Krakowie. Interesował się również projektami muzyki filmowej i teatralnej. Napisał muzykę z Clausem Bantzerem do filmu Petera Lilienthala Das Schweigen des Dichters (Milczenie poety) oraz dla Pawła Pawlikowskiego do filmu Trumna Charlie’ego Chaplina. Nagrał też muzykę do filmu krakowskiej Oficyny Filmowej Galicja Czarodzieje Honoratki w reż. Leopolda Rene Nowaka. Wolna Polska przywróciła Leszkowi Żądło polski paszport, w 2016 r. MKiDN uhonorowało go medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a Stowarzyszenie Jazzowe Melomani Oskarem „za całokształt”. Również „Solidarność” przyznała mu medal dziękczynny za działania na rzecz podziemia (m.in. za wsparcie finansowe, za Festiwal Jazz Solidarność i programy jazzowe dla Radia Wolna Europa). Prywatnie związany był z polską aktorką Barbarą Kwiatkowską-Lass, z którą łączyło go głębokie uczucie, przyjaźń i wspólne ponad 20-letnie życie, i dla której skomponował i nagrał, po jej nagłej śmierci, płytę Miss B.

Leszek Kułakowski to kompozytor, pianista jazzowy, zwany przez krytykę „wizjonerem jazzu”, teoretyk muzyki, profesor zwyczajny doktor habilitowany, założyciel kierunku Jazz i Muzyka Estradowa w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny międzynarodowego Komeda Jazz Festival (24 edycje) oraz Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy. Jest jednym z niewielu kompozytorów na świecie łączącym jazz z muzyką klasyczną (tzw. third stream). Skomponował ponad 150 utworów na różne obsady jazzowe. W małych formach jazzowych eksperymentuje z materią dźwiękową, łącząc treści jazzowe z aleatoryzmem (Aleatomodalblues), serializmem (Seriablueslizm), polimodalizmem, politonalnością (Gonitwa nr 7). Współpracował z wieloma czołowymi postaciami polskiego jazzu i koncertował w najważniejszych festiwalach jazzowych kraju i na scenach Europy Zachodniej i USA. Wydał 20 monograficznych albumów, laureat wielu nagród i wyróżnień: 3-krotny laureat Pomorskiej Nagrody Artystycznej, nagrody specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za „wybitny wkład w rozwój polskiej kultury”, odznaczony srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Piotr Kułakowski to kontrabasista, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach (2004) na wydz. Jazz i Muzyka Rozrywkowa w klasie J. Niedzieli. Założyciel i lider zespołu DePrezes Quartet z którym zajął I Miejsce w VII Ogólnopolskim Konkursie Standardów Jazzowych w Siedlcach 2003, oraz nagrodę dla najlepszego zespołu w VI Ogólnopolskim Przeglądzie Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych w Gdyni 2003. Współpracował i koncertował z czołowymi polskimi muzykami, takimi jak: Piotr Wojtasik, Janusz Muniak, Jarek Śmietana, Tomasz Szukalski, Maciej Sikała, Leszek Kułakowski, Jacek Pelc, Leszek Żądło, Kazimierz Jonkisz, Dominik Bukowski i muzykami niemieckimi: Rolf Zielke, Christian Knoche, Ulli Orth, Michael Kullick, Christoph Titz, oraz ze światowej sławy amerykańskim trębaczem Eddie Hendersonem. Koncertował w wielu czołowych klubach jazzowych w Polsce, Niemczech, Holandii, Szwecji oraz był uczestnikiem wielu festiwalu muzycznych w Polsce. W 2009 odbył trasę koncertową po Chinach z projektem Poems of Chopin. Nagrał ponad 20 płyt z czołowymi polskimi muzykami. Jest także asystentem w Akademii Muzycznej w Gdańsku na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, prowadząc zajęcia z kontrabasu i gitary basowej. W 2015 roku zdobył tytuł Doktora sztuk muzycznych w dziedzinie Instrumentalistyka i specjalności „gra na kontrabasie”.

I wreszcie Jacek Pelc, unikalny przypadek perkusisty, który jest jednocześnie komponującym muzykiem, konceptualistą i liderem wielu własnych projektów artystycznych – od solo czy dwuosobowych miniformacji GuDrumBa Duet do projektu z udziałem Big Bandu lub 30 osobowej orkiestry kameralnej i najwybitniejszych muzyków polskiej oraz światowej sceny jazzowej (Zbigniew Namysłowski, Jarek Śmietana, Leszek Kułakowski, Krzesimir Dębski, Janusz Muniak, David Friedman, Ed Schuller, Eddie Henderson, Pete Lockett, Maurizio Rolli i wielu innych). Jego kompozycja zatytułowana GuDrumBa ukazała się drukiem na łamach European Real Book – The Best of Contemporary Jazz from Europe wydanej przez Sher Music Co. z USA – to kolekcja zapisów nutowych najlepszych kompozycji takich artystów jak m.in. Joe Zawinul, Django Reinhardt, Ennio Morricone. Podczas występów estradowych Jacek Pelc często wciąga i angażuje publiczność do wspólnych rytmicznych zabaw. Wirtuoz rozbudowanego zestawu instrumentów perkusyjnych. Obok bogatej dyskografii w roli sidemana Jacek jest również autorem kilku własnych płyt CD/DVD. Posiada bardzo cenne zawodowe doświadczenia jako perkusyjny edukator (Warsztaty Muzyczne Chodzież, Margonin i Puławy), recenzent muzyczny („Jazz Forum”), oraz redaktor naczelny magazynu „Top Drummer”.

„Tyrmand – Słowo&Jazz” cz. 1 w piątek, 11 września, godz. 19,

„Tyrmand – Słowo&Jazz” cz. 2 w sobotę, 12 września, godz. 19.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.