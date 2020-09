Inwestycja powstaje w polu na obrzeżach Świebodzina, przy drodze w stronę Chociul. Tuż obok placu budowy znajduje się zakład Recaro, który przed blisko dekadą także budowała Panattoni Europe, znany deweloper powierzchni przemysłowych.

Podstawa ogromnego budynku liczy ponad 52 tys. m kw., na niej nadbudowane zostaną kolejne kondygnacje. Budowa trwa od paru miesięcy, zakończyć ma się najpóźniej we wrześniu przyszłego roku. Firma grunty zakupiła od prywatnego właściciela.

- Prawdopodobnie będzie to czwarty największy budynek magazynowo-logistyczny w Polsce. Obiekt rośnie bardzo szybko - opowiada Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina.

Cieszy się, że do miasta udało się wreszcie ściągnąć inwestora z pierwszej ligi. - O potencjale Świebodzina zawsze dużo się mówiło, a niewiele się działo. Mam nadzieję, że inwestycja pociągnie za sobą kolejne - tłumaczy.

Czyżby Amazon?

Spółka Panattoni Europe na temat inwestycji nie ujawnia wiele. Przyznaje jedynie, że ogromny obiekt powstaje na zamówienie.

To budynek dedykowany. Informacji udzielimy dopiero po zakończeniu budowy - zastrzega Anita Pietrykowska z biura prasowego Panattoni.

Nie da się jednak ukryć, że konstrukcja powstaje dla któregoś z rynkowych gigantów. Tych w Polsce nie ma wielu. Spekuluje się, że magazyny i hale budowane są dla Amazona - największego na świecie sklepu internetowego.

- Wszyscy mnie o to pytają - śmieje się burmistrz Sielicki. - Proszę jednak takie pytania kierować do inwestora. Zostałem zobowiązany, by nie wypowiadać się o najemcy. Mogę powiedzieć, że pracę w obiekcie znajdzie ponad 2 tys. osób, a nasze miasto i gmina zyska pokaźne przychody z podatku od nieruchomości - wyjaśnia.

Burmistrz nie szczędzi pochwał w pod adresem Panattoni. - Rzadko spotyka się tak rzetelnego, świetnie przygotowanego inwestora - mówi. - Stawiają ogromną inwestycję, a jednak plac budowy zawsze jest czysty i zadbany. Regularnie czyszczą też pobliską drogę publiczną. Możemy sobie tylko życzyć więcej takich inwestorów - opowiada Sielicki.

Panattoni Europe jest częścią światowego koncernu Panattoni Development Company. Doskonale znana w Polsce, na terenie całego kraju buduje i dzierżawi budynki przemysłowe, głównie magazynowo-logistyczne. Hale skonstruowane przez spółkę stoją m.in. w strefach przemysłowych w Zielonej Górze i Gorzowie.