Mogłoby się wydawać, iż tekst napisany prawie 110 lat temu stracił swą aktualność. Nic bardziej mylnego. „Moralność pani Dulskiej” to fantastyczna komedia z rewelacyjnie napisanymi rolami, to utwór z niezwykłym, błyskotliwym poczuciem humoru, to także swoiste zwierciadło, w którym możemy przeglądać się ze swoimi słabościami i przywarami niezwykle trafnie piętnowanymi przez autorkę. Jest to niewątpliwie jedna z najlepszych polskich komedii, dziś, można powiedzieć, klasycznych. Jednak czy dziś wśród nas nie ma Dulskich? Śmiało „tragifarsę kołtuńską” z początku ubiegłego wieku można nazwać sztuką współczesną. Czyż we współczesnym świecie nie znajdziemy wyznawców teorii Dulskiej: „Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział”?

Zapolska demaskowała obłudę moralną, chciwość, rozkład życia rodzinnego. Dziś możemy mówić o patologiach społecznych, o psychicznej przemocy w rodzinie i hipokryzji. Mijają lata, a zakłamana moralność niezmienna pozostaje, pełna pogardy dla słabszych i biedniejszych. Na „Moralność Pani Dulskiej" Teatr Osterwy zaprasza w środę, 9 września oraz w czwartek, 10 września – oba spektakle o godzinie 19. Cena biletu – zamiast po 35 zł – na te dwa spektakle wyjątkowo po 20 zł.