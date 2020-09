Dzisiejszy pojedynek w Grudziądzu był niezwykle zacięty. Tylko po 1. wyścigu gospodarze prowadzili 5:1, ale za chwilę młodzieżowcy Motoru odrobili wszystkie straty. Jedyne prowadzenie lubelskiej ekipy to 25:23. Po 12., 13. i 14. wyścigu w meczu mieliśmy jednak remis.

Niesamowita historia! Stal Gorzów wygrywa we Wrocławiu i jest o krok od meczów o medale!

Wynik 45:45 też urządzał Stal z Gorzowa, ale żużlowców z Grudziądza nie. Oni na koniec sezonu chcieli pokazać, że choć rok ligowy nie był dla nich zbyt udany, to nie mają zamiaru do ostatniego wyścigu niczego oddawać za darmo. I w 15. biegu Artiom Łaguta (pobił dziś własny rekord toru) z Nickim Pedersenem pokonali 4:2 Jarosława Hampela i Mikkela Michelsena.

MrGarden GKM Grudziądz - Motor Lublin 46:44 Fot. Marcin Karczewski, PGE Ekstraliga

Nie ma więc nerwów w Gorzowie do weekendu, a wyjątkowa, żużlowa historia ma swój niesamowity finał we wtorkowy wieczór. Najpierw sześć porażek z rzędu i ostatnie miejsce w tabeli jeszcze w sierpniu. Dalej osiem zwycięstw Stali odniesionych w ekspresowym tempie, 21 pkt na koncie i awans do meczów play-off.

REKLAMA

Gorzowscy żużlowcy, pięknie zbudowani serią zwycięstw, od 20 września nic nie muszą, a wszystko mogą, bo skoro wygrali ostatnio we Wrocławiu, to są w stanie powalczyć z każdym. W finale mistrzostw Polski Szymon Woźniak z brązowym medalem, dzisiaj w lidze szwedzkiej Duńczyk Niels Kristian Iversen przywozi pięć trójek. Zacieramy już ręce na to, co ta odrodzona Stal jeszcze nam w tym sezonie pokaże...

A w najbliższy piątek i sobotę skupiamy się na walce o żużlowego mistrza świata, gdzie złota broni Bartosz Zmarzlik. Grand Prix wraca na dwa turnieje do Gorzowa.

Magiczny Janowski drugi raz mistrzem Polski. Z nim na podium dwaj żużlowcy Stali Gorzów

REKLAMA

MRGARDEN GKM GRUDZIĄDZ - MOTOR LUBLIN 46:44

Pierwszy mecz 58:32 dla Lublina, punkt bonusowy dla Motoru.

GKM: Nicki Pedersen 13 (3,3,3,3,1), Krzysztof Buczkowski 3 (2,0,1,0), Kenneth Bjerre 10+2 bonusy (2,2,1,2,3), Przemysław Pawlicki 5+1 (1,1,2,1,0), Artiom Łaguta 14 (3,3,2,3,3), Kacper Łobodziński 0 (0,0,0), Denis Zieliński 1 (1,0,0), Roman Lachbaum - nie startował.

MOTOR: Jakub Jamróg 1+1 bonus (0,1,-,-), Grigorij Łaguta 9 (0,2,2,3,2), Matej Zagar 5+1 (1,0,1,2,1), Jarosław Hampel 13 (3,3,3,2,2), Mikkel Michelsen 8+1 (2,2,3,1,0), Wiktor Lampart 4 (3,1,0,w), Wiktor Trofimow 4+2 (2,1,0,1), Wiktor Firmuga - nie startował.

1. Fogo Unia Leszno 13 25 +144

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 14 21 +66

3. RM Solar Falubaz Zielona Góra 13 20 +39

4. Motor Lublin 13 17 +42

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 12 16 +16

6. Betard Sparta Wrocław 12 14 +16

7. MrGarden GKM Grudziądz 13 10 -84

8. PGG ROW Rybnik 12 2 -239

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

MECZ ZALEGŁY Z 13. KOLEJKI:

środa, 9 września

godz. 18, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - PGG ROW Rybnik (mecz w Rybniku!)

MECZ ZALEGŁY Z 12. KOLEJKI:

środa, 9 września

godz. 20.30, nSport+ MrGarden GKM Grudziądz - Betard Sparta Wrocław

PROGRAM 14. KOLEJKI:

poniedziałek, 24 sierpnia

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MrGarden GKM Grudziądz 57:33 (bonus dla Stali)

niedziela, 13 września

godz. 16.30, nSport+ Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Motor Lublin - RM Solar Falubaz Zielona Góra

poniedziałek, 14 września

godz. 20.30, Eleven Sports PGG ROW Rybnik - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 min wcześniej.