Na autostradzie A2 we wrześniu zamontowano ponad 30 terminali płatniczych na ścianach budek kasjerskich na stacjach i placach poboru opłat, m.in w Jordanowie k. Świebodzina, wielkopolskim Buku, Lądku, Nagradowicach, Gołuskach i Tarnawie. To prawie połowa miejsc opłat na autostradzie A2.

Kierowcy mogę opłacać przejazd bez podawania karty bankowej kasjerowi. Po odbiorze paragonu mogą jechać dalej. – Spółka zdecydowała się na montaż zewnętrznych terminali do płatności zbliżeniowych w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne kierowców i pracowników oraz w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu dokonywania płatności – mówi Anna Ciamciak, rzeczniczka prasowa spółki Autostrada Wielkopolska SA. – To ważne, aby w czasie nieustającego zagrożenia koronawirusem stworzyć jak najwięcej okazji do zachowania bezpiecznego dystansu między uczestnikami ruchu.