W minioną sobotę, 5 września, nad ranem policjanci ze Strzelec Krajeńskich otrzymali zgłoszenie kradzieży pojazdu. Chodziło o peugeota, którego wartość właściciel oszacował na ponad 40 tys. złotych. Policjanci szybko odnaleźli uszkodzony pojazd porzucony na jednej z ulic w Strzelcach Krajeńskich.

Podczas przeszukania auta policjanci znaleźli dokumenty należące do właściciela pojazdu, ale również dokumenty należące do innego mężczyzny. Były wystawione na 23-latka, mieszkańca gminy Strzelce Krajeńskie. Okazało się, że ten mężczyzna nie był w żaden sposób związany z właścicielem samochodu. - Czyżby sprawca krótkotrwałego użycia pojazdu, bo tak zakwalifikowano to zdarzenie, zgubił swoje dokumenty w czasie popełnienia przestępstwa? Mimo że taka wersja wydawała się mało prawdopodobna, policjanci wzięli ją pod uwagę. Jak się szybko okazało, mieli rację. Kiedy kryminalni pojechali pod adres, który znajdował się w znalezionym dowodzie osobistym, zastali w mieszkaniu młodego mężczyznę, który miał przy sobie kluczyk od skradzionego peugeota. W mieszkaniu kryminalni zabezpieczyli również dopalacze i narkotyki oraz sprzęt służący do ich porcjowania – informuje mł. asp. Tomasz Bartos z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.