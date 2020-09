W sumie rząd przekaże do samorządów 12 mld zł w dwóch transzach. W pierwszym naborze rozdysponowano połowę tej kwoty. Jak poinformował wojewoda lubuski Władysław Dajczak, lubuskie gminy dostaną 139 mln zł, a powiaty ponad 20 mln zł. W Lubuskiem wnioski o dotację złożyły w pierwszym naborze wszystkie 94 samorządy lokalne. I wszystkie dostaną pieniądze. Najwięcej – Gorzów, bo aż 29 mln zł.

– To dla miasta duże wsparcie. Jeszcze nie mamy listy inwestycji, na które te pieniądze zostaną przeznaczone, mamy 3 lata na ich wydatkowanie. Na pewno nie mogą to być inwestycje, które już finansujemy w ramach umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dlatego przygotowanie harmonogramu i katalogu zadań chwilę potrwa. Z pewnością jednak nie będą to zupełnie nowe inwestycje, ale zadania, które już realizujemy. Te, które są zapisane w budżecie tegorocznym i na przyszły rok. Ta rządowa „tarcza” pozwoli nam podtrzymać te inwestycje – mówi prezydent Jacek Wójcicki. Dotacja nie będzie więc wykorzystana np. na budowę Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Tu miasto stara się o pomoc z funduszy, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski.