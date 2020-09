– Zaczynamy najlepszy czas dla inicjatyw obywatelskich, czyli głosowanie w Budżecie Obywatelskim 2021. To już 9. edycja. Zaczynaliśmy od 1 mln zł, dziś przeznaczamy na realizację obywatelskich projektów 7 mln zł. Łącznie dzięki inicjatywie mieszkańców zrealizowaliśmy już projekty na ponad 36 mln zł. To mieszkańcy sami zgłaszali pomysły, przygotowywali, wybierali, głosowali. Co ważne, biorą też udział w procesie budowy, dopilnowują po prostu tych inwestycji – mówi prezydent Jacek Wójcicki.

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili 180 projektów, z czego pozytywną opinię uzyskało 130. Przeszły one do dalszego etapu. Ostatecznie pod głosowanie zostanie poddanych 88 zadań, a 16 projektów już teraz ma gwarancję realizacji w wyniku kompromisu osiągniętego podczas spotkań rejonowych z wnioskodawcami w rejonach: Staszica, Wieprzyce oraz w kategorii oświatowej.

Głosować można przez najbliższe dwa tygodnie. A głosowanie w tym roku będzie odbywać się wyłącznie drogą elektroniczną ze względu na pandemię koronawirusa. Koniec głosowania o północy 21 września.

Gorzowski Budżet Obywatelski uchodzi w kraju za wzorcowy. To dlatego że to we współpracy z mieszkańcami ustalono jego zasady.

– Mieszkańcy co roku czynnie uczestniczą zarówno w ewaluacji tych zasad, w wypracowaniu nowych pomysłów na to, jak powinien wyglądać Budżet Obywatelski. Pomagają w wypracowaniu poszczególnych punktów regulaminu. A są to zawsze cenne uwagi wynikające z doświadczenia, z praktyki. Ponadto mamy wspaniałą aktywność mieszkańców na spotkaniach. W tym roku wprawdzie mieliśmy ograniczony kontakt, ale udało się przynajmniej zorganizować spotkania z wnioskodawcami – mówi wiceprezydent Jacek Szymankiewicz.

Jak możemy głosować? Na platformie gorzow.konsultacjejst.pl. Każdemu gorzowianinowi (tu liczy się zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, Karta Mieszkańca lub Karta Seniora) przysługują cztery głosy: 1 w kategorii rejonowej, jeden w oświatowej, oraz dwa głosy w kategorii ogólnomiejskiej, w tym jeden na projekty twarde (inwestycje) i jeden na miękkie (inicjatywy społeczne, kulturalne itp.).

– Jeśli chodzi o głosowanie to ten rok będzie wyjątkowy. Zakładaliśmy, że to przejście z formy papierowej na elektroniczną będzie odbywać się stopniowo. Niestety sytuacja zmusiła nas do przyspieszenia i już w tym roku głosowanie będzie możliwe tylko elektronicznie – mówi Anna Bonus-Mackiewicz, dyr. miejskiego Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.

Ułatwieniem może być to, że od tej edycji można głosować nie tylko wprowadzając dane na platformie, ale również używając Karty Mieszkańca lub Karty Seniora.

– Zdajemy sobie sprawę, że to przejście wyłącznie na platformę elektroniczną może części mieszkańców sprawić kłopot. Dlatego organizujemy mobilne terenowe punkty, gdzie można porozmawiać na temat budżetu, zgłoszonych projektów, a także oddać głos z pomocą urzędników – dodaje Anna Bonus-Mackiewicz.

Taki punkt działa m.in. dziś, w poniedziałek, 7 września, i we wtorek, 8 września, na Starym Rynku w godz. 9–16.

Pracownicy Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji będą w Mobilnych Punktach Konsultacyjnych w następujących terminach:

7–8.09.2020 g. 9–16 – Stary Rynek,

12.09.2020 g. 12–17 – Galeria Askana,

15.09.2020 g. 12–17 – Kupiec Gorzowski,

16.09.2020 g. 9–15 – ul. Marcinkowskiego przy Pegazie,

19.09.2020 g. 12–17 – Nova Park.

Głosować można również w Biurze Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji, od poniedziałku do czwartku w godzinach 11–14, w siedzibie Biura w dawnym Lamusie przy ul. Sikorskiego 5.

Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do końca września.