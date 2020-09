Jeszcze raz w tym sezonie Kornelia Lesiewicz pobiegła szybciej od poprzedniego, prawie 50-letniego rekordu Polski na 400 metrów, w kategorii U18. Pobiła go pod koniec sierpnia, wynikiem 52,86 s.

W czasie 11. Memoriału Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie Lesiewicz zajęła ósmą pozycję na dziewięć startujących, a rywalizacja na 400 metrów była głównym biegiem wieczoru. Zamykała jednodniowe zmagania.

Kornelia Lesiewicz Fot. Facebook.com/Polski Związek Lekkiej Atletyki

Dzięki doskonałemu finiszowi zwyciężyła Justyna Święty-Ersetic (51,33), przed Holenderką Lieke Klaver (51,61). Trzecia była inna z „Aniołków Matusińskiego” - Iga Baumgart-Witan (52,04).

W biegu na 1500 m triumfowała Brytyjka Laura Muir, ustanawiając rekord mityngu (3.58,24). Druga, z najlepszym wynikiem w życiu była, pochodząca z Lipian, Sofia Ennaoui (3.59,70 - trzeci wynik w historii polskiej lekkiej atletyki na tym dystansie), która do końca walczyła o nowy rekord Polski. Aktualny Lidii Chojeckiej wynosi 3.59,22 i został ustanowiony w 2000 r.

- Gdyby rok temu ktoś mi powiedział, że będę biegała tak szybko, to wzięłabym to w ciemno. Szykowałam się na nowy rekord Polski, bo jestem na niego przygotowana. Mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będzie okazja go ustanowić – powiedziała Ennaoui, w przeszłości reprezentująca Lubusz Słubice, cały czas ściśle współpracująca z trenerem Wojciechem Szymaniakiem.

Wydarzeniem zawodów był rzut oszczepem mężczyzn, gdzie Niemiec Johannes Vetter otarł się o rekord świata. W swojej drugiej próbie, brązowy medalista mistrzostw globu z 2019 r. w Doha i tegoroczny lider światowych list, rzucił 97,76 m i do końca nie oddał prowadzenia. Tym samym Niemiec (co ciekawe, jego dziadek urodził się w Chorzowie) zasygnalizował, że obowiązujący od 1996 r. wynik Czecha Jana Żeleznego (98,48 m) pozostaje w jego zasięgu jeszcze w tym sezonie.

W memoriale startowali także sportowcy niepełnosprawni, również ze Startu Gorzów. Mateusz Michalski zajął trzecie miejsce w biegu na 100 metrów. Również trzecia na tym samym dystansie była Justyna Franieczek. W pchnięciu kulą trzecią pozycję wywalczył Lech Stoltman.