Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie zarządu województwa się odbędzie, ale jeszcze nie na najbliższej sesji, którą zwołano na poniedziałek. Obecnie siły w sejmiku rozkładają się pół na pół. To nie zadowala opozycji, która potrzebuje przeciągnąć na swoją stronę jeszcze co najmniej trzy osoby, by odwołać władze województwa.

Termin głosowania wyznaczy Wioleta Haręźlak, przewodnicząca sejmiku, nieformalna wiceprezydentka Zielonej Góry i jedna z najbardziej zaufanych osób prezydenta Janusza Kubickiego. To właśnie Kubicki pociąga za sznurki przy próbie przewrotu. Od niedawna ma swój klub radnych w sejmiku, gdzie do Haręźlak dołączyli trzej uciekinierzy z Koalicji Obywatelskiej: Aleksandra Mrozek, Beata Kulczycka i Edward Fedko. Fedko dostał posadę prezesa Lubuskiego Trójmiasta, Kulczycka – zastępczyni, a Mrozek – pracę w urzędzie miasta.