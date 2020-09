Dziś jeszcze raz się potwierdziło, że wizyta Stilonu u rywali z naszego regionu to zawsze jest wydarzenie. W Sulęcinie przyszło dużo kibiców, a przedostatnia w tabeli Stal bardzo się starała, aby jako kolejna w tym sezonie, zniweczyć plany gorzowian o marszu w górę, koniecznie do trzeciej ligi.

Nerwy po stronie gości mogły być znacznie większe, na szczęście sulęcinianie mylili się (to prawda, że niewiele) przy swoich strzałach. Nie pomylił się za to Sebastian Surmaj, który rozstrzygnął losy spotkania ładnym uderzeniem z rzutu wolnego. Okazało się, że tego wykonawcę wymyślił kapitan Stilonu Łukasz Maliszewski, bo widział, że Surmaj nieźle potrafi strzelić na treningach. W meczu trafił od razy za trzy wyjazdowe punkty.

Ilanka Rzepin strzela dzisiaj cztery gole, rezerwy Lechii Zielona Góra pięć, a Carina Gubin nawet siedem i to na wyjeździe. Kiedy Stilon? - Na razie w finalnych momentach ciągle jesteśmy zbyt nerwowi, ale wygrywamy, mamy znów zero z tyłu, to też się liczy. Ciągle poprawiamy nasze błędy, uczymy się wykonywać zadania w ustawieniu, które stosujemy. Uważam, że czas pracuje dla nas - podsumował trener Kaczmarczyk.

W 8. kolejce meczu Stilonu nie będzie. Ze względu na nieparzystą ilość drużyn w lubuskiej czwartej lidze, jedna ekipa za każdym razem pauzuje. Tym razem padnie na gorzowskiego czwartoligowca.

REKLAMA

STAL SULĘCIN - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:1 (0:1)

BRAMKA: Surmaj (34.)

STILON: Łodej - Majerczyk, Nidecki, Ograbek - Kaniewski, Maliszewski, Wiśniewski, Łaźniowski - Surmaj, Kurlapski, Taranenko.

REKLAMA

WYNIKI Z 7. KOLEJKI:

Stal Sulęcin - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:1, Polonia Słubice - Arka Nowa Sól 4:0, Ilanka Rzepin - Tęcza Krosno Odrzańskie 4:0, Meprozet Stare Kurowo - Lechia II Zielona Góra 0:5, Czarni Żagań - Korona Kożuchów 1:1, Piast Iłowa - Czarni Browar Witnica 3:3, Pogoń Skwierzyna - Carina Gubin 1:7, Pogoń Świebodzin - ZAP Syrena Zbąszynek 2:3, Spójnia Ośno Lubuskie - Odra Nietków 0:2.

1. Ilanka Rzepin 7 19 23:7

2. Carina Gubin 7 18 29:8

3. Dąb Sława Przybyszów 6 16 19:7

4. Lechia II Zielona Góra 6 11 16:7

5. Korona Kożuchów 6 11 12:3

6. Odra Nietków 7 11 17:14

7. Meprozet Stare Kurowo 6 11 11:10

8. Czarni Żagań 6 10 12:6

9. Spójnia Ośno Lubuskie 7 10 11:11

10. STILON PROSUPPORT GORZÓW 7 10 9:6

11. Czarni Browar Witnica 7 9 11:13

12. Arka Nowa Sól 7 9 11:13

13. Polonia Słubice 7 7 9:14

14. ZAP Syrena Zbąszynek 7 6 8:17

15. Pogoń Świebodzin 7 6 8:12

16. Piast Iłowa 7 5 9:17

17. Tęcza Krosno Odrzańskie 6 4 4:19

18. Stal Sulęcin 6 3 5:17

19. Pogoń Skwierzyna 7 1 7:30

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej ostatnie cztery zespoły.