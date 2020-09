Poza budżetem obywatelskim, który projektuje się wcześniej (od przyszłego tygodnia zaczyna się głosowanie nad konkretnymi projektami), to kolejna okazja dla gorzowian, aby zaproponować przyszłoroczne zadania i miejskie wydatki. Wnioski można składać aż do chwili przyjęcia uchwały. Preferowane będą jednak propozycje przekazane do 25 września.

Wniosek powinien zawierać dane korespondencyjne wnioskodawcy, opis zadania oraz podpis wnioskodawcy. Chodzi o propozycje zadań własnych samorządu, które są wyszczególnione w ustawie o samorządzie gminnym i w ustawie o samorządzie powiatowym (Gorzów jest miastem na prawach powiatu).