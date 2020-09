- To ogromny zaszczyt - tak na oficjalną wiadomość o „dzikiej karcie” na Gorzów zareagował Thomsen. - Znakomity stadion i kibice, za rywali najlepsi żużlowcy na świecie. W następny weekend spełni się jedno z moich marzeń. Mam nadzieję, że moja kariera dalej się będzie rozwijała i w końcu trafię do Grand Prix jako stały uczestnik.

„Thomsen odegrał kluczową rolę w wyjątkowej transformacji Gorzowa. Drużyna Stali na początku sierpnia była jeszcze na samym dole tabeli PGE Ekstraligi, a na początku września szarżuje do fazy play-off. 26-latek osiąga w Polsce średnio 1,966 pkt na wyścig, co daje mu 17. miejsce na liście kwalifikacyjnej ligi. To będzie jego drugi i trzeci występ w GP po tym, jak ścigał się z tzw. dziką kartą w GP Danii w 2016 r. w Horsens, zdobywając pięć punktów” - tak Duńczyka przedstawiają organizatorzy cyklu Grand Prix.