To już trzecia edycja programu dofinansowań in vitro dla lubuskich par, za który odpowiada lubuska marszałek Elżbieta Polak. W tym roku procedury zaczęto wykonywać od 1 czerwca. Do końca sierpnia wykonano ich 42. Na chwilę obecną zaowocowały pięcioma ciążami (w tym jedną bliźniaczą).

– Mieszkańcy województwa wykazują duże zainteresowanie leczeniem niepłodności metodą in vitro. Efekty wcześniejszych edycji pokazują, że było warto. W tym roku kontynuujemy ten program i już mamy pierwsze sukcesy – komentuje marszałek Polak.