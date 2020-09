W zaplanowanym majowym terminie Dym Festiwal z powodu pandemii nie mógł dojść do skutku. Co się odwlecze, to nie uciecze. Organizatorzy zaprosili więc fanów festiwalu na dwa weekendy w sierpniu i wrześniu. Pierwsza odsłona już za nami, miała miejsce dwa tygodnie temu. W nadchodzący weekend natomiast można wybrać się na kolejne wydarzenia

Program wydarzeń na Dym Festiwal

Piątek, 4 września

SEJF (foyer)

21.00-21.30 Dawid Gąsiorek

REKLAMA

Dawid Gąsiorek - artysta wizualny i muzyk, zajmujący się różnymi technikami związanymi z filmem analogowym i fotografią, konstruując swoje obrazy tak, aby były integralne z warstwą dźwiękową. Zajmuje się również komponowaniem elektronicznej muzyki eksperymentalnej. Oprócz solowego projektu współtworzy zespoły: Pimpominoplan z Szymonem Gąsiorekiem, Claustrophone z Tomo Jacobsonem, Rozrabianie z Remigiuszem Dziechciarowem.