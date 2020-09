Ponad tysiąc bidonów na wodę – z wizerunkiem Nosorożca Gorzowskiego – trafi do uczniów klas pierwszych gorzowskich podstawówek. To jeden z elementów prowadzonej przez miasto kampanii „Woda to życie – dbajmy o nią”. Pierwsze edukacyjne upominki dostali już pierwszoklasiści ze szkoły podstawowej nr 2.

Kampania prowadzona jest przez miasto przy wsparciu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie. To właśnie miejska spółka sfinansowała bidony na wodę dla pierwszaków. Uczniowie dostali też książeczkę o Nosorożcu Gorzowskim, która porusza temat dbania o wodę. To już trzecia część edukacyjnej serii, której głównym bohaterem jest prehistoryczny ssak. W 2019 roku wydano książeczkę pt. „Jak nosorożec mocno wiekowy klimat w Gorzowie uczynił zdrowym” oraz w 2018 roku początkującą całą serię o przygodach gorzowskiego nosorożca ekologa, pt. „Jak nosorożec prehistoryczny zadbał, by Gorzów był miastem czystym”.